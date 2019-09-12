金山跳石聯絡道拓寬 「救命路通了」

2019-09-12 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／新北報導



金山區跳石聯絡道施作完成，道路寬達2.5公尺，居民出入方便。 圖／金山區公所提供 分享 facebook

新北市金山區永興里跳石聯絡道因無法取得地主使用同意，居民長期以來只能靠寬約1公尺的側溝加蓋處行走進出，若遇緊急醫療事故，救護人員必須徒步扛擔架進出，經區公所多方協調，完成道路旁國有地撥用，拓寬為寬2.5公尺道路，區公所昨天欣慰表示「救命路終於通了」。

永興里長許瑞林表示，舊跳石聯絡道通往5處家戶，其中以長者居多，且現在還有1名長者每周要3次外出洗腎，必須透過家人推著輪椅步行半個多小時，才能到達台2線轉乘公車或計程車，十分不便。

金山舊有跳石聯絡道狹窄，居民出入不便，施工改善情況。圖／金山區公所提供 分享 facebook

許瑞林說，經過區公所協助道路拓寬後，小型汽車已可通行並行駛至居民家門口，無論就醫、到市民活動中心參與共餐及銀髮俱樂部聚會等都方便多了。

金山區長陳國欽指出，通道原來只有1公尺寬，以前遇有緊急醫療事故，救護人員只能徒步扛著擔架進出。

如有人亡故，棺木及殯葬儀式都難以進入辦理，生活機能十分不便，公所從103年開始到去年邀集相關單位辦理多次會勘，克服困難，完成通道旁國有地撥用、水土保持計畫審核及農地變更使用等相關前置作業。

工程在5月施工，目前已完工通車，新聯絡道長58公尺、寬2.5公尺，還新設53公尺的擋土牆及側溝，有效改善道路狹小不便的問題，居民感謝公所的努力，1名阿嬤說「以後看醫生可以搭車了，很高興」。