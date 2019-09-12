7禮盒過度包裝 北市開罰3萬元

2019-09-12 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



北市環保局近日稽查環保署函送疑有過度包裝的禮盒共17件，發現7件包含餅乾、肉乾、茶葉、化妝品等類別禮盒，確實違規過度包裝，依法開罰。圖／北市環保局提供 分享 facebook

中秋是送禮佳節，北市環保局配合環保署「限制產品過度包裝」政策，近日稽查環保署函送疑有過度包裝的禮盒共17件，結果發現7件包含餅乾、肉乾、茶葉、化妝品等類別禮盒確實違規，依違反資源回收再利用法開罰業者3萬元。

北市環保局發現7件包含餅乾、肉乾、茶葉、化妝品等類別禮盒，確實違規過度包裝。圖／北市環保局提供 分享 facebook

環保署民國95年7月公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，規定5大類禮盒包裝體積比值均應小於1；而化妝品、加工食品及酒類禮盒的包裝層數為2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒則是3層以下。

環保局簡任技正楊維修表示，違規7件禮盒中，有6件都是體積比超標，分別是佳展生物科技公司「遠東生技早藍綠禮盒」體積比1.66；青草地食品公司「快車肉乾經典小禮盒」體積比1.46；茶中文化公司「發現、真時禮盒」體積比1.51。寶僑家品公司「歐蕾滋潤緊緻禮盒組」體積比1.61、金達創意公司「英國Ciate夏緹Candy Cane House歡樂薑餅屋」體積比1.34、麗嬰房公司「nac nac草本呵護護膚禮盒」體積比1.51。

化妝品禮盒，違規過度包裝。圖／北市環保局提供 分享 facebook

楊維修說，民眾中秋選購禮品時，應掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少，避免購買過度包裝產品。