北市18處河濱開放烤肉 新北只開放樹林部落公園

2019-09-11 23:56 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



新北除了「樹林區原住民族主題部落公園」提供民眾烤肉外，其他河濱公園都不開放。 圖／新北市高管處提供 分享 facebook

台北市公園、市區禁止烤肉或野炊，考量全民瘋烤肉，台北市水利處表示，除了平時開放烤肉的6處河濱公園，今年中秋節期間，將額外開放12處河濱公園，合計18處提供民眾烤肉。

台北市中秋節增加開放烤肉地點，包括彩虹、觀山、美堤、大佳、圓山、道南、景美、福和、華中、雙溪、百齡左岸、馬場町紀念公園，開放時間為12日下午5點起至15日凌晨24點止，詳情可至市府網站查詢（https://reurl.cc/VaX8K5）。

台北市水利局提醒，除平時開放場地及限時增加開放12處河濱公園的指定區，在此範圍外進行者，若經勸導制止仍不停止，可依「台北市公園管理自治條例」罰款1200至6000元，並呼籲民眾烤肉後，隨手將垃圾帶走。

華江雁鴨自然公園禁烤肉

北市動物保護處指出，每年都有人以為在河濱的華江雁鴨自然公園也能烤肉或放鞭炮，其實為了避免驚擾野生動物是禁止的，違者將可依「台北市公園管理自治條例」開罰1200元到6000元。

台北市華江雁鴨自然公園是禁止烤肉及燃放鞭炮，過去曾有民眾烤肉造成公共設施汙損。圖／北市動物保護處提供 分享 facebook

新北市高灘地管理處表示，除了「樹林區原住民族主題部落公園」提供民眾烤肉外，新北其他河濱公園都不開放。

宜蘭蘇澳鎮武荖坑風景區與南澳農場設有烤肉亭，方便民眾露營時烤肉，其他縣管的風景區與公園都禁止烤肉；基隆市並沒有特別開放特定區域讓民眾烤肉，但14日下午4點至晚上9點在正濱漁港色彩屋將舉辦一場彩色BBQ港味派對烤肉趴，有海味市集，還安排歌手、造型氣球表演。

花蓮縣環保局長饒忠說，花蓮縣幅員遼闊，人口才32萬多人，烤肉規模不比大都會區，原本就沒有特殊限制，因此中秋節也沒有特別開放烤肉場地，就看各場地管理機關自訂的規則。