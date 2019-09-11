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明年底跨年花5千萬？ 北市議員批「土豪」

2019-09-11 23:13聯合報 記者楊正海／台北報導

台北市長柯文哲昨天率局處首長赴議會施政報告。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲昨天率局處首長赴議會施政報告。記者曾吉松／攝影
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北市柯文哲昨赴議會施政報告，議員游淑慧質疑，柯文哲一直反對活動燒錢，觀傳局跨年預算卻從過去800多萬元暴增為5000萬元，多了6.5倍，且過去全台15個縣市跨年經費僅約8000萬，北市卻一擲千金辦跨年。觀傳局指出，2021年跨年預算編列5000萬元，是因替跨年暖身，從11月就開始舉辦一系列活動。

針對預算編列，游淑慧質疑柯忙於政治，對預算掌握不足，例如施政報告才表示要振興商圈，但商業處109年預算卻大減商圈相關預算3300萬元，且過去柯反對燒錢的一次性活動，但觀傳局跨年預算卻大增，是「土豪」的行為。

柯答覆時，一度以為是市府調度、觀傳局整體預算並未增加；但游說，根據預算書資料，觀傳局109年度預算從過去5.9億增加至6.35億元，增加近4400萬、成長7%，比整體總預算2.1%的成長還多3倍。

觀傳局長劉奕霆指出，市府前廣場跨年晚會，過去都由電視台承辦，但每年跨年活動、晚會都只有一天活動，由得標的電視台規畫節目內容。今年北市府的跨年晚會標案，仍採過去方式辦理，由「必應」公司得標 。

過去北市編列跨年預算約800萬元，為何明年跨年經費暴增，劉奕霆表示，過去活動只有一天，柯文哲有意拉長活動時間，從一天活動改為從11月就開始暖身，一直到跨年，總共要舉辦2個月的系列活動，結合振興東區、耶誕節到跨年，預算一口氣增加到5000萬元。

他表示，提高預算，也是為吸引具創意的優秀製作團隊，製作出更具國際規格及高質感的跨年系列活動，會持續和議會溝通預算內容，爭取議會支持。

跨年晚會北市柯文哲
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