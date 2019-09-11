新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



又有民眾在新北市府前抗議！新北市17家不滿新北市工務局針對老舊醫院走廊寬度及樓梯寬度不符合「建築法」規定而開罰，今下午醫院代表於市府前陳情抗議，表示工務局每月開罰6至12萬不等，至今已被罰超過200萬元，但沒有輔導醫院如何改善，對此，工務局使用管理科長陳德儒表示，絕不在公安問題上讓步，老舊醫院應主動改善以提供民眾良好就醫環境。

新北17家醫院代表包含中英、板英、永和復康、全民、文化、名恩、佑民、新仁、宏仁、板橋國泰、祥顥、新莊英仁、泰山英仁、怡和與元富等醫院，因不符合現今「建築法」規定遭到每個月6至12萬不等罰款，至今17家醫院已被罰超過200萬元罰款。

醫院代表說，建物已超過數十年，若要配合市府新制建築法要求，將花費上百萬修繕，且改建期間將損及病患安寧及權利，「但若不從，工務局就要斷水斷電，最後撤銷營業登記，我們病人都是呼吸疾病的患者，他們該怎麼辦？」一名祥顥醫院的陳姓代表說。

另一名林姓代表說，曾多次致電於工務局詢問罰款及改善問題，但卻得到「做醫院的老闆都很會賺錢，直接拆掉重建就行了」這樣的回應，讓她氣憤不已，且工務局多次表示將輔導醫院改善，「但確切如何輔導都沒說，該如何改善？」

對此，工務局陳德儒表示，有鑒於2018年台北醫院發生嚴重的火警，因樓梯寬度不足導致住院病患逃生不及，造成傷亡發生，凸顯醫療院所其公共安全的重要性，尤其是老舊醫院，因多處不符合現行的法規，就如同公共安全上一顆不定時炸彈。

市府目前輔導老舊醫院已逾10年，但仍有業者認為自身經營的場所領有合法登記證，因此未積極改善醫院缺失，無法保障醫護人員及病患家屬的基本安全，因此才強力要求院方應依現今建築法等相關規定，儘速執行公共安全改善作業。

工務局指出，目前新北市府列管17家老舊醫院，正由衛生局等相關單位輔導合法中，對於某些不肖業者提供醫院不實訊息誤導醫院，市府希望院方理解。而對於許姓業者等今日陳情一事，因院方未依規定使用建築物及未維護公共安全，且未經市府核准擅自室內裝修並找檢查機構不實申報公安檢查結果，視醫護人員及病患的安全不顧，致院方認為有特例可不循建築法相關規定進行改善，已公然挑戰公權力。