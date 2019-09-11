貢寮關懷據點慶中秋 做九孔月餅送愛心

2019-09-11 19:15 觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導



心藝社會關懷協會為長者服務滿周年，帶長者製做九孔月餅、牛軋餅、巧克力慶中秋，要送給各區的老人家品嚐美味。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 貢寮區澳底第二市民活動中心的心藝社會關懷協會為長者服務滿周年，今(11)日特別帶長者製做九孔月餅、牛軋餅、巧克力慶中秋，八旬上下的老人家鍛鍊手工藝，用在地特色食材做成中秋禮物，要送給各區的老人家品嚐美味。

中秋節快到了，與長輩們相處滿一年的關懷協會，與里長準備了在地食材，製作中秋美食，攪拌著油飯，鵝仔菜九孔貢丸湯上桌，美好的佳餚令人食指大動。拿起剛做好的巧克力，摺紙做包裝，牛軋餅也套上封袋，老人家學習怎麼包更精緻，還有九孔鮑月餅，佳節禮物精心準備著。

總共做好150碗石花菜凍，冷凍起來就是最好的在地甜點，透過長輩們之手，感受到親手做的用心，老人家也在過程中訓練靈活度，更開心中秋節前夕完成這麼多在地美味。

台北市心藝社會關懷協會理事長陳貴芝表示，協會將在隔天帶著貢寮的長者，去汐止水蓮山莊以行動餐車的方式，向樹林、深坑、淡水等長照據點的長輩分享今日製作的美食，連結貢寮的食材，與長輩們的手工，讓不同區域間有個美味的交流。

仁里里長吳勝福表示，老人家透過練習，雖然年紀很大，但技巧不輸給里長，貢寮有很多在地美味，希望藉由九孔月餅的推廣活動，讓更多人認識到貢寮的創意特色小吃。