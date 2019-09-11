汐止青商會認購關懷禮 獨老中秋不孤單

2019-09-11 19:15 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止青商會認講了華山基金會的關懷禮，也將禮品及月餅，送到獨居老人家中，長輩好開心，中秋不孤單。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 中秋節前夕愛心滿滿，汐止青商會關心獨居長輩，不但認講了華山基金會的關懷禮，今(11)日也將禮品及月餅，送到獨居老人家中，看到有人到訪，長輩好開心，直說有滿滿的愛心，中秋不孤單。

華山基金會每年中秋前夕，都會贈送關懷禮給服務的獨居長輩，在地的汐止青商會拋磚引玉，除了號召會員送20份關懷禮響應，並且和華山基金會一起將關懷禮送到長輩手上，位在汐萬路的一位老伯伯，因為前陣子住院，很久沒出門了，看到這麼多人來，話匣子大開，接過月餅很感動，直說這月餅有加兩味，愛心和關懷。

汐止青商會長陳世杰表示，過年過節關懷獨居長輩，除了送年菜，再過幾天就是中秋節了，也和華山基金會合作，認購關懷禮，並且也將物品和月餅送到老人家家中，月圓人團圓，讓他們中秋節不孤單。

華山基金會基隆新北站長陳靜宜指出，這次的關懷禮準備了老人家很實用的電蚊拍、麥片、餅干，還有應景的月餅，要讓獨居長輩感受到滿滿的溫暖，而緊接著就是九九重陽，也是專屬老人家的節日，華山基金會打算帶長輩到海科館一日遊，「愛遊海科」重陽敬老餐會一位老人家一千元，內含交通、門票、餐飲、保險及伴手禮，希望能募集大家的愛心。

中秋月圓人團圓，華山基金會、汐止青商會愛心送暖，希望讓獨居長輩中秋不孤單。