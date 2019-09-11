平溪銀髮俱樂部揭牌 盼經營「爺奶」茶藝館

2019-09-11 19:16 觀天下 記者蕭皓文／平溪報導



平溪區菁桐市民活動中心銀髮俱樂部揭牌儀式，地方盼經營起在地的「爺奶茶藝咖啡館」服務居民及遊客。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 平溪區菁桐市民活動中心今(11)日舉辦銀髮俱樂部揭牌儀式，上百人參與，場面相當熱鬧，社區發展協會期盼在銀髮俱樂部成立後，教導長者們泡茶泡咖啡技術，日後能經營起在地的「爺奶茶藝咖啡館」服務居民及遊客。

平溪區長陳聖聰表示，菁桐關懷據點自去年成立，透過慈濟的協助，開辦共餐與平甩功等長者服務，平溪的長者比例已高達28%，只有假日時兒孫才會返鄉探望，今天進行銀髮俱樂部的揭牌儀式，也希望未來能添足設備，讓附近菁桐、白石、薯榔的長者們平日都能走出家門，前來散心交流。

現場場面熱鬧，有泡茶體驗、社區自製加工食品展售，透過慈濟等愛心進駐，區長及副局長發起平安吊飾與月餅，希望在中秋節前夕，讓居民收穫滿滿。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，很少看到揭牌儀式有如此多鄉親共同參與，可想在地對銀髮俱樂部成立的重視，俱樂部如有設備需要添購，除公所將爭取前瞻計劃經費外，議員也會利用補助款進行協助，給長者最好的照顧。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，銀髮俱樂部成立也設下目標，希望教導長輩沖泡茶葉和咖啡的技術，透過手做減緩身體老化，也期望經營「爺奶茶藝咖啡館」，讓老人家能有個施展技術的舞台，服務在地鄉親。