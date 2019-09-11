千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水緣道觀音廟所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，打破金氏世界紀錄TM稱號，金氏紀界紀錄認證官頒發認證書。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水緣道觀音廟所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，高度30.3公尺，寬度35.9公尺的「最大鋼製雕塑」，打破金氏世界紀錄TM稱號，昨(10)日金氏紀界紀錄認證官也親自到現場，並且頒發認證書。

來到淡水山區不少人可以看到有一座大佛佇立在山林間，而這就是淡水緣道觀音廟，所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，完工後已成為北台灣新地標。

緣道觀音廟主委黃錦春表示，為了完成佛乘宗第二代祖師，緣道菩薩所交代的悲願，以及為娑婆世界留下足以代表佛乘宗的精神指標，由佛乘宗第三代宗師李善單導師，於2002年啟動「千手千眼觀世音菩薩聖淨土」計畫，尋找地點、通過環評及申請建築執照，共歷經11年的努力，終於在2013年，正式動土開工。

廟方表示，這座聖像，成功挑戰「最大鋼製雕塑」金氏世界紀錄，創下高度30.3公尺，寬度35.9公尺的「最大鋼製雕塑」，打破金氏世界紀錄TM稱號。

這一座千手千眼觀世音菩薩坐佛像，而活動當天許多民眾都到場參與見證，而菩薩外觀，除了底座外，高度有30公尺，從設計、建材、防震、結構安全，都採高規格施作。整座建築主體採用SRC鋼骨鋼筋混凝土結構，並採用與核能發電廠同等級的高規格防震結構安全設計，是全世界最大尊的千手千眼觀世音菩薩。

坐佛聖像之千手造型以左右共計36臂「正法明佛手」為代表，各持「不思議能用法寶」「千手法輪盤」直徑47公尺，安置1080隻「觀音慧眼慈悲法手」，每隻法手掌心上的法眼則以摩尼珠為造型，並有照射燈光功能設計。