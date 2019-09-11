議員曝北市採購中國監視器 資訊局：有全面列管

2019-09-11 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天赴市議會施政報告，民進黨台北市議員吳沛憶表示，台北市不少局處採購使用中國製海康威視及大華科技監視器，要求全面撤換；台北市資訊局回應，這些具有風險設備，跟行政院資安處有積極討論，現在有全面列管，市長柯文哲也允諾議員的要求。

吳沛憶表示，日前驚傳台中市政府採購因資安疑慮被美國政府列禁止採購的中國品牌監視器，引起民眾擔憂，經調查台北市政府採購監視器狀況，竟發現台北市政府包括警察局、產發局、都發局、消防局、環保局等局處，皆曾採購中國製監視器近200支，初步發現至少有超過100支。

吳沛憶又說，從2016年起，海康威視和大華已經在新疆的11個大型監控計畫中，取得中共政府12億美元的合約，去年7月美國國會舉行的「監視，鎮壓和大規模拘留：新疆人權危機」聽證會，也傳喚了海康威視和大華前往說明。

吳沛憶指出，去年8月美國國會通過「2019國防授權法案」，禁止聯邦政府機構採購或使用「受控制的通信設備或服務」，海康威視及大華也在黑名單當中，要求北市府徹查，並調查是否造成可能的資安風險