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慶中秋擲筊拿大獎 石碇區千人烤肉趣

2019-09-11 19:17觀天下 記者張芳琪／石碇報導

石碇宗教園區中秋祈福晚會將於明(12)日14:00至21:00於永定里聖興宮舉辦...
石碇宗教園區中秋祈福晚會將於明(12)日14:00至21:00於永定里聖興宮舉辦，結合中秋節烤肉活動及卡拉OK歌唱比賽。 圖／大新店有線電視提供
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「108年度石碇宗教園區中秋祈福晚會」將於明(12)日14:00至21:00於永定里聖興宮舉辦，結合中秋節烤肉活動及卡拉OK歌唱比賽，預計將有1,000人一起烤肉同樂，還有抽獎活動，有多項豐富的摸彩品，讓民眾把福氣與財運帶回家！

石碇區內擁有百座廟宇，堪稱為全省廟宇眾多行政區之一，位於新北市石碇區永定里為著名的石碇宗教園區，石碇區公所每年透過舉辦宗教文化相關活動推廣石碇在地宗教文化特色，而今年延續往年結合中秋節慶辦理，為增進民眾對石碇區宗教文化及特色宮廟的了解，本活動設置粉絲專頁，並於活動現場放置石碇宮廟的特色介紹看版，只要掃描看版的QRcode即可連結至粉絲專頁，參與民眾於活動當天向工作人員出示於該專頁按讚的畫面，就有機會獲得小禮物(數量有限送完為止)。

除烤肉晚會外，晚會開始前15:00至18:00提供柚子彩繪DIY、擲筊求好運及造型氣球等趣味體驗攤位，除了利用應景新鮮柚子彩繪出具有獨特造型柚子外，還可以到擲筊求好運攤位試試手氣，憑摸彩券即可擲筊試手氣，擲出聖筊數最多的前幾名，即有機會參加中秋晚會的擲筊決賽，決賽獲勝者即可獲得大獎！現場還有街頭藝人表演造型氣球，發送給現場大小朋友，歡迎全家大小一起同樂

另外，中秋晚會安排在地宮廟精彩表演節目，活動壓軸還有抽獎活動，有多項豐富的摸彩品，讓民眾把福氣與財運帶回家！

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