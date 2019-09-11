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北市採購中國監視器議員要求撤換 柯文哲允諾

2019-09-11 17:33中央社 台北11日電

民進黨台北市議員吳沛憶今天在議會質詢時提及，台北市都發局、警察局等局處採購使用中國製海康威視及大華科技監視器，約200支，要求全面撤換。市長柯文哲允諾。

台北市議會下午召開第13屆第2次定期大會，柯文哲與各局處首長列席備詢。

議員吳沛憶質詢時說，有台中市議員發現台中市多處地下道及多所學校安裝中國製海康威視監視器，中市府已要求拆除，並詢問柯文哲是否知道相關新聞。柯文哲在答詢台上說，不清楚、不知道。

吳沛憶隨即表示，經調資料發現，發現台北市警察局、產業發展局、都市發展局、消防局等局處曾採購中國製監視器，包含大華科技和海康威視所生產監視器，約近200支，質疑使用中國監視器可能引發資安疑慮。

資訊局長呂新科在答詢台上指出，具有風險設備已跟行政院資安處積極討論，全市約有170支已全面列管。

吳沛憶隨即表示，北市府使用有資安疑慮的中國監視器，要求應該徹查、汰換。柯文哲回應可以。

市府副發言人戴于文事後指出，市府各局處皆依採購標準進行設備更新，對於有資安疑慮廠商，呼籲中央政府應盡快制定相關辦法，北市府後續會積極配合辦理。

美國政府今年8月初頒布臨時規定，依國防授權法，以涉及國家安全為由，禁止聯邦機構及其承包商採購華為、中興、海康威視、大華科技及海能達等5家中國企業電訊設備。

行政院4月發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，禁止各機關採購及使用危害國家資通安全的廠商產品；該「原則」適用中央、地方政府各機關，並要求各機關於3個月內提出可能危害國家資安的產品品牌清單。經7月底召開2次跨部會會議後，已初步擬定危害資安商品清單，目前尚未公布。

北市資安柯文哲
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