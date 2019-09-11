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新北再獲1前瞻停車場 增262車位2022年完工

2019-09-11 16:07聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

交通部公路總局今再核定新北市板橋區信義國小地下停車場工程前瞻計畫補助，工程總經費計3.81億元，由中央補助1.43億元，停車場工程預計2022年完工，可提供262格小型車位，紓解當地迫切停車需求。

新北市交通局表示，市府持續爭取前瞻計畫補助停車場工程，今再獲中央補助板橋區信義國小地下停車場工程經費，已著手該案停車場工程相關招標前置作業，加速進行工程設計、發包、施工等各階段作業，預計完成後，可紓緩亞東技術學院南側區域及亞東醫院周邊停車需求。

交通局長鍾鳴時表示，配合「前瞻基礎建設」改善停車問題計畫，已獲中央補助音樂公園等18案停車場工程補助，其中三重商工地下停車場已於9月1日正式營運，為首座配備全智慧系統停車場，其餘17案停車場目前皆已依預定期程進行工程設計或施工中，完工後將共可提供6320格小型車位、2100格機車位。

鍾鳴時指出，為提供符合民眾使用效益的停車空間和交通環境，考量新北市府財政及轄內停車需求，迫切需要中央補助來挹注建設，將陸續再提報重陽公園等8案停車場工程爭取中央補助，工程總經費共計28.8億餘元，中央補助12.5億餘元，希望中央給予全數支持及核定。

停車場
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