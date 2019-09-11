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柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲今天赴市議會施政報告。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天赴市議會施政報告。記者張世杰／攝影
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台北市長柯文哲今天赴市議會施政報告，原預期聚焦組黨、施政重點，不料杯葛時意外發生小插曲，民進黨新系的台北市議員李建昌提到，國民黨市議員講話時顯露焦躁心情，日本戰國時代明智光秀曾說一句話「敵人在本能寺」，國民黨敵人就在黨主席吳敦義、總統參選人韓國瑜，惹來其它國民黨市議員不滿，反嗆民進黨別這麼焦躁「你們敵人是蔡英文，做這麼爛」。

韓國瑜日前舉辦造勢活動，前總統馬英九致詞時，因現場韓粉的鼓譟被迫下台，讓「馬家軍」的國民黨台北市議員羅智強、徐巧芯打抱不平；李建昌表示，羅、徐忠於老闆，前2天的貼文及言論，是政治人物效法對象。

李建昌接著說，他今天看到很多國民黨議員發言，顯露焦躁心情，日本戰國時代明智光秀說過一句話「敵人在本能寺」，而國民黨的敵人就在吳敦義、韓國瑜。

此話一出，國民黨市議員王鴻薇隨即打斷嗆聲「現在政論節目？」李建昌也不甘示弱表示「小姐不要吵，要大聲我比你大聲」並重申國民黨就這麼焦躁，他佩服徐巧芯、羅智強，國民黨敵人就在吳敦義跟韓國瑜。

不過，接著發言的國民黨市議員吳世正反譏，國民黨議員被佔便宜，請民進黨別這麼焦躁，「你們敵人是蔡英文，做這麼爛」危害自由法治。

徐巧芯發言時也大罵，新潮流這麼陰險，難怪柯文哲說新潮流不倒、台灣不會好，政客最討厭人的地方，就是不對的時間、做不對的事，市議會大家討論市政，剛才李建昌稱讚她跟羅，跟北市府有關係？

徐巧芯批評，李事前也沒問過她跟羅，這是尊重及支持？如果民進黨這麼支持馬，之前選舉會這樣對馬？做人要厚道，跟你們民進黨不一樣、新潮流不一樣，「你要隨便用你嘴巴消費別人，我不接受這樣讚美」。

在其它國民黨市議員抗議下，議長陳錦祥才緩頰，請大家針對市政發言，不要提政黨問題；國民黨市議員王鴻薇也補槍，她看到柯文哲的臉原本繃很緊，後來柔和很多，這可能是柯文哲最大收穫。

國民黨韓國瑜民進黨2020選舉徐巧芯
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