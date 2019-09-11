柯文哲組黨後首次施政報告 議員送箴言「台北的未來在手中」

2019-09-11 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議會昨開議，市長柯文哲今至議員進行施政報告，柯文哲因籌組台灣民眾黨，藍、綠黨團均要求柯文哲說清楚黨、政分際。記者楊正海／攝影 分享 facebook 台北市議會昨開議，市長柯文哲今到議會施政報告，他因籌組台灣民眾黨，藍、綠黨團均要求柯文哲說清楚黨、政分際。藍營議員多人在柯文哲上台前提出權宜發言，批評柯文哲組黨後，局處首長請假人次爆增，市府顧問蔡壁如領市府薪水，黨務市政不分，要求柯文哲應該要蔡壁如請辭。

柯文哲上午與郭台銘同框，國民黨台北市議員陳重文第一個提出權宜問題發言，並送柯文哲月餅，紙條寫著「台北的未來在手中」。也是市民對柯的期盼。且柯文哲的民調下降，以台北市民為本，以市政為重，不要無心市政。

國民黨議員汪志冰說，台北市政府成了民眾黨的黨部，用納稅人的錢，台北市民買單，難道「全家就是我家」？用市府的水電、瓦斯，公器私用？要求柯清楚交代，否則市政報告沒意義。

國民黨議員吳世正要求，黨務人員應立刻退出市府，蔡壁如應宣布辭職，且柯文哲曾說過，競選幹部不進市府 ，現在柯卻還敢說自己改變政治文化，希望柯文哲以後不要再說正直誠信。

國民黨議員秦慧珠說，近兩月市府首長請假188人次，請假理由是私人行程。柯宣布組黨時，9個局處首長請假，7人都說是私人行程去參加活動。如此囂張高額請假，上樑不正下樑歪。

國民黨議員王鴻薇說，柯組黨，市民如何看待柯文，議員是質詢黨主席，還是市長？柯要給交代。蔡壁如的身分是市府顧問，一個月領10幾萬，市府給薪水？還是民眾黨給，且蔡壁如昨天去中選會，是什麼身分去，柯不要吃市民夠夠，應該立刻要蔡壁如請辭。