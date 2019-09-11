明年元旦起 北市百貨及購物中心內用禁免洗餐具

2019-09-11 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



環保署擴大限制使用免洗餐具範圍並授權各地主管機關因地制宜執行；北市環保局近期與百貨、購物中心業者溝通後，確定明年元旦起，北市全部54處百貨公司及購物中心，餐飲店內用將不能提供「各類材質免洗餐具」，違規者將依「廢棄物清理法」開罰1200元到6000元。

北市府自105年4月起於市政大樓實施禁用一次性及美耐皿餐具政策，盼「由內而外」、「由公而私」推動來減少各類免洗餐具使用量，迄今市政大樓紙容器及塑膠容器減量率分別為82%及66%。

環保局表示，前年4月SOGO百貨率全國百貨業之先，主動響應北市政策，將全國8家分店內餐廳及美食街內用餐具全數更換為環保餐具，後續陸續有企業也配合響應；目前北市已有111家企業、24所大專院校、22處市場及9處夜市響應。

環保局指出，環保署已於今年8月8日公告修正免洗餐具限制使用規定，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，並授權地方政府提報實施日期，報中央核准後發布實施；北市因此於8月16日及20日辦理2場業者說明會，確定54處百貨公司及購物中心將從明年1月1日起實施，並在本月2日函報環保署。