金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區永興里跳石聯絡道長期因無法取得地主使用同意，在地居民僅能依靠寬度約1公尺之側溝加蓋處行走進出，汽車無法進入，對老人及病患進出及就醫相當不便。經區公所多方協調，完成道路旁國有地撥用，已拓寬為寬達2.5公尺道路，讓車子可以通行，區公所表示，「救命路終於通了」。

金山區公所說，由路此道路原來只有1公尺寬，以前遇有緊急醫療事故，救護人員只能徒步扛著擔架進出，如有人亡故，棺木及殯葬儀式都難以進入辦理，生活機能十分不便。

永興里長許瑞林表示，跳石聯絡道通往5處家戶，其中以長者居多，且現在尚有1位長者每周有3次外出洗腎需求，在聯絡道尚未拓寬前，外出洗腎居民需透過家人推著輪椅步行數十分鐘到台2線轉乘公車或計程車，就醫十分不方便。

許瑞林說，現在經過區公所協助道路拓寬後，小型汽車已可通行並行駛至居民家門口，無論就醫、到市民活動中心參與共餐及銀髮俱樂部聚會等都變方便了。

金山區公所表示，在公所的規畫協調下，跳石聯絡道在6年前置作業後，今年5月開始施作，6月已完工開放居民使用，寬達2.5公尺道路使居民進出更加便利。