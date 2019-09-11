新北學校變長照園區 預計2025年啟用

2019-09-11 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北2008年至今老年人口從29萬上升到56萬，新北衛生局長陳潤秋今在市政會議指出，三重碧華國中舊址將打造「銀新未來城」，中和積穗國中旁的國有地則打造「銀新生活宅」，其中銀新未來城會在2025年啟用。

新北市長侯友宜指出，面對倍增的長輩，要提供就地安養、樂活，未來城、生活宅這兩項是他4年任內最想推動的政策，其中未來城是參考新加坡模式，今年有機會就到新加坡參訪，看完以後就能馬上規劃，並立刻開工動土。

陳潤秋說，「銀新未來城」內有空中花園、托老托幼、銀髮住宅、醫療院所、購物美食商場、地下停車場等設施，總面積約2.9公頃，不僅是跨世代青銀交流的地方，也能支援周遭社區食衣住行育樂醫療，目前在可行性評估，明年開始規劃招商。

「銀新生活宅」則是參考日本模式，總面積1.17公頃同樣提供銀髮住宅、長照住宿機構、在宅醫療支援診療所、托育設施、日照中心、居家護理、藥局等項目，屬於高齡住宅且能支援周遭社區的照顧需求。

侯友宜說，銀新未來城預計2022年動工，將會是全台灣最佳學習典範，也拜託衛生局融入運動設施，經發局也投入銀髮產業，這些工作都將列為最優先執行項目。