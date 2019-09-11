北市稽查中秋禮盒過度包裝 告發7件

2019-09-11 13:15 中央社 台北11日電



中秋節將至，各色禮盒出爐，北市環保局告發7件過度包裝個案，包含食物、保養品、生技食品等，提醒民眾選購禮品時掌握「一多三少」原則，為環保盡心。

台北市環保局表示，依行政院環保署來函移送疑似禮盒產品過度包裝案共17件進行稽查，總計查獲7件禮盒違反公告規定，均已依違反「資源回收再利用法」第13、14條告發，依同法第26條規定，處新台幣3萬至15萬罰鍰。

環保局提醒民眾，選購禮品時掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，謹記「層層包裝沒必要、多餘襯墊可拿掉、禮盒實在最重要、過度包裝我不要」，不購買過度包裝產品，為環境保護盡份心力。

北市環保局指出，依資源再利用法規定，產品包裝體積比值不得超過1，此次查獲違規情形包括：佳展生物科技股份有限公司（遠東生技早藍晚綠禮盒，體積比：1.66）、青草地食品有限公司（快車肉乾經典小禮盒，體積比：1.46）、茶中文化股份有限公司（發現、真時禮盒，體積比：1.51）、寶僑家品股份有限公司（歐蕾滋潤緊緻禮盒組，體積比：1.61）、金達創意有限公司（英國Ciate夏緹Candy Cane House歡樂薑餅屋，體積比：1.34）、麗嬰房股份有限公司（nac nac草本呵護護膚禮盒，體積比：1.51）；包裝層數不符三層以下規定者：莉芙萊股份有限公司（紅帽子法蘭蘇禮盒32枚裝，包裝層數：4層）。

為落實廢棄物源頭減量，環保署自民國95年7月公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。