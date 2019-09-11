秋節送暖 新北「敬軍愛師」頒發榮民慰問金

2019-09-11 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市府9月推出「敬軍愛師月」活動，新北市民政局昨與新北市榮民服務處前往國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家頒發慰問金，關懷對國家貢獻的榮民們，現場還有醫療背景的役男提供老人保健宣導，用行動向榮民老英雄們致敬，場面溫馨熱絡。

每年九月是新北市的「敬軍愛師月」，除了辦理多場敬軍勞軍活動，也安排役男、新北市榮服處的榮欣志工，協助獨居老兵進行居家清潔服務，並致贈生活必需品，感謝榮民們一生為國家奉獻青春歲月，希望藉由訪慰活動，讓榮民們感受社會不曾忘懷的感謝與關心。

板橋榮家厲以剛主任表示，板橋榮家成立於民國58年，目前有近700位榮民，平均年齡88歲。為因應人口老化與政府長照政策，結合「醫養合一」，提供多功能及多元化的醫養環境，全方位照顧崇功報勳的榮民前輩，並建立資源共享平台，設立北區失智教研專區，除了保健組門診對外開放，更與市府合作設立憶樂公共托老中心，增強新北市長照能量。

板橋榮家最高壽109歲的晏爺爺說，他老家在四川經營糖房製糖生意，從不愁吃穿的他，當年為保家衛國毅然參軍抗戰，現在的他更加珍惜活著的每一天。在秋節前夕每次看到市府以實際物資及關懷慰問的行動，心中就備感溫暖。

而畢業於台北醫學大學藥學研究所的替代役男王建升表示，9月底即將退伍，目前已取得藥師資格的他，很開心能利用所學專長教導長者保健養生常識及健康管理，榮民長輩們都很親切，就像自己的爺爺跟外公一樣好相處。