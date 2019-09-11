北市廣慈北區社宅上梁 111年完工

2019-09-11 12:56 中央社 台北11日電



台北市都發局今天舉行廣慈博愛園區北區D、E標社會住宅上梁典禮，全區興建4棟大樓，將提供1044戶社宅，1、2樓以下規劃設置社福設施，預定民國111年5月完工。

位於北市信義區福德街附近廣慈博愛園區社會住宅分為南、北區，北區規劃社宅及社福設施、南區將提供信義區公所等行政單位使用。都市發展局表示，北區社宅從106年10月發包，統包工程隔年開工，這是市長柯文哲任內發包、設計、興建、施工的社會住宅。

都發局今天舉辦廣慈博愛園區北區社宅上梁典禮，包含藍、綠等多名議員皆出席。副市長彭振聲致詞時說，廣慈博愛園區北區社宅共4棟，將提供1044戶社會住宅，並設置智慧電表、耐震標章等，低樓層規劃托老、托幼等社福設施，並預計2年後，讓社會住宅達到1萬9000多戶。

都發局指出， 廣慈博愛園區北區D、E標社宅統包工程，契約金額約新台幣68.31億元，規劃地下4層、地上27層共4棟建物，1、2樓作為住宿型身心障礙養護照顧機構、物業管理中心及全日型老人失智養護照顧機構，預定111年5月完工。

都發局表示，廣慈博愛園區社宅地點將大量保留原有樹木，並於園區南、北側設置大面積開放綠帶，提供居民及周邊住戶寬廣舒適戶外活動空間。

此外，建築外觀順應信義區都市紋理設計，配合等高線意象，融入周邊山景，建案將落實智慧城市及綠建築精神，納入智慧水表、電表、瓦斯表等智慧三表，並取得智慧及綠建築、無障礙住宅及耐震等標章。