中秋假期登場 北市河濱賞月地點大推薦

2019-09-11 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



中秋節將至，那裡是適合賞月好去處？台北市水利處表示，視野開闊的河濱公園絕對是賞月的首選，河濱公園緊鄰市區，下午可以先規畫市區半日遊，或是直接到河濱公園運動、拍照、觀察濕地和玩水，晚上接著賞月，讓整個中秋賞月行程更豐富。

水利處表示，推薦親子組到「大佳河濱公園」賞月，中秋連假下午3至6點戲水區開放，小朋友可以在兒童戲水區玩水，或去共融式遊戲場玩沙，沙坑上方有五星級的遮陽棚，不用擔心「秋老虎」會曬傷，而且有機會在傍晚時欣賞到霞光萬丈的美景，不遠處便是橫跨基隆河的大直橋，橋上的燈光倒映在河面，伴著河畔晚風，一家人在月光下吃月餅和剝柚子，更添佳節氛圍。

對於喜歡拍照打卡的民眾，水利處推薦「成美河濱公園」彩虹橋周邊、「古亭河濱公園」，擁有大型的愛心裝置藝術，皆是熱門的打卡點，值得一提的是，這兩個河濱公園附近都有夜市，賞月不想吃月餅，那就到附近的夜市打打牙祭，滿足味蕾。

喜歡在大直商圈逛街的朋友，可就近到「美堤河濱公園」賞月，又能遠眺101大樓，還可看到松山機場的飛機起降，是中秋連假期間休閒、野餐的好去處；另外，水利處在這裡營造近4000坪的花海，園區內有百日草、大波斯菊等，目前花開約2成。

關注生態濕地的朋友，水利處推薦到「社子島島頭公園」賞月，下午時可拜訪台北市難得的河岸濕地，沿路都有生態解說牌，也可選擇騎乘腳踏車，社子島自行車道環島全長約9公里，騎程約50分鐘即可環島一圈，幫助大家消化月餅的熱量。

「關渡水岸公園」也很適合賞月，午后、黃昏、夜晚，也各有許多不同的樣貌與景緻，從淡水河的沿岸風光，到八里觀音山的黃昏美景，還有壯觀的關渡大橋，串聯成一路美麗的風景，而停滿船隻的關渡碼頭，更是北市少見的獨特美景。