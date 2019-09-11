防火巷暗藏倒鉤鐵絲網傷貓 業者怕挨罰200萬速拆除

2019-09-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市新店區9月9日傳出有車輪餅業者企圖以倒刺鐵網阻擋浪貓進入防火巷，還將過程貼在個人臉書上，新北市動保處接獲通報後趕往現場，但業者已先自行拆除鐵網，也承諾會友善對待流浪動物，動保處指出，若故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最高可處新台幣處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

動保處表示，由於流浪貓習慣聚集在附近的防火巷，天氣轉熱後時常散發排遺的臭味，這位在新店屈錦秀路的車輪餅林姓業者為解決惡臭，竟異想天開在防火巷架設160公分高的鐵絲網，還在水泥柱上綁倒刺鐵網，林姓業者還在個人臉書上發布與流浪貓的「作戰紀錄」，繪聲繪影地描寫自己製作的防貓利器可能會如何讓貓隻倒地。

動保處表示，他們接獲接獲通報後到現場查緝，業者已經拆除重重鐵網，業者向他們表示，由於他在臉書貼文後，也有許多朋友或是愛貓人士發表意見，跟他說會因此觸法，所以他就將鐵網拆除。動保員到現場時，還發現防火巷還有兩隻米克斯貓，愜意地躺臥在地上，讓動保處人員鬆了一口氣，免除掉一場誤傷動物的案件發生。

動保處指出，業者已主動自行拆除倒刺鐵網，恢復防火巷於本的狀況，倒刺鐵絲網除了可能危害動物安全，更有可能危害路過行人。如果民眾需要誘捕籠捕捉流浪動物，除了自行購買也可向動保處申請登記借用，或是噴灑坊間貓咪忌避劑，同時清掃流浪動物食物來源，雙管齊下才能避免貓隻聚集。