中秋連假 台南路邊停車暫停收費但要注意這件事
9月13日中秋節，台南市政府為方便民眾返鄉團圓，當天台南市路邊停車將暫停收費，位在南門路的台南市停車管理處也暫停服務，安平保管場也不開放領車，交通局提醒，即使沒有收費，但拖吊車仍會進行拖吊作業。
停車管理處長黃俊傑表示，除了台南市路邊停車路段暫停收費之外，委託民營的32處停車場因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運，包括公園南路停車場、西門路育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、大宏社區公園停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山（竹篙厝）停車場、東光路地下停車場、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場、環河街停車場、萬昌街停車場、客家文化會館停車場、榮譽街停車場、崇明路E6路外停車場、德光公園停車場、崇明五街公兒E37路外停車場、和平公園停車場、大學路（社E2）停車場、林默娘紀念公園停車場、港濱歷史公園停車場、億載公園停車場、水景公園路外停車場、關聖里停車場、民生路停車場、長榮崇明停車場、東橋八街停車場、泉南里停車場、永福路停車場、民族路停車場、大學路社（E1）停車場、東區裕文圖書館停車場及東區立德臨時停車場。
中秋節當天路邊停車收費及停車管理處（南門路繳費服務處）雖暫停收費與服務，民眾仍可下載「台南好停APP」線上繳費，或持停車單到超商繳費。
交通局長王銘德提醒，適逢中秋節假期，台南市路邊停車雖然沒有收費，但仍請民眾依序停車，因警方仍會受理民眾檢舉違停案件，拖吊車會配合警方執行拖吊移置作業，中秋節期間若有人擅自假借名義在非屬以上出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局會請警察機關加強查緝。
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