中秋連假 台南路邊停車暫停收費但要注意這件事

2019-09-11 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



9月13日中秋節，台南市政府為方便民眾返鄉團圓，當天台南市路邊停車將暫停收費，位在南門路的台南市停車管理處也暫停服務，安平保管場也不開放領車，交通局提醒，即使沒有收費，但拖吊車仍會進行拖吊作業。

停車管理處長黃俊傑表示，除了台南市路邊停車路段暫停收費之外，委託民營的32處停車場因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運，包括公園南路停車場、西門路育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、大宏社區公園停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山（竹篙厝）停車場、東光路地下停車場、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場、環河街停車場、萬昌街停車場、客家文化會館停車場、榮譽街停車場、崇明路E6路外停車場、德光公園停車場、崇明五街公兒E37路外停車場、和平公園停車場、大學路（社E2）停車場、林默娘紀念公園停車場、港濱歷史公園停車場、億載公園停車場、水景公園路外停車場、關聖里停車場、民生路停車場、長榮崇明停車場、東橋八街停車場、泉南里停車場、永福路停車場、民族路停車場、大學路社（E1）停車場、東區裕文圖書館停車場及東區立德臨時停車場。

中秋節當天路邊停車收費及停車管理處（南門路繳費服務處）雖暫停收費與服務，民眾仍可下載「台南好停APP」線上繳費，或持停車單到超商繳費。