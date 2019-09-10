親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘋果iPhone 11共六種顏色可選 699美元起

提選舉歷史教訓向藍營喊話 韓國瑜：還要永遠後悔嗎？

淡水紓運 新北：只能靠淡北道路解決

2019-09-10 23:22聯合報 記者張曼蘋／新北報導

淡北道路爭議多年，新北市認為，新建淡北平面道路（左）後，可增加淡水聯外交通道路容...
淡北道路爭議多年，新北市認為，新建淡北平面道路（左）後，可增加淡水聯外交通道路容量。 模擬圖／新北市交通局提供
分享

淡北道路5月環評投票以5比5平手將再審，新北市府近日完成報告回覆專案小組，針對「大眾運輸優先」理念，新北交通局已協調北捷，將原本尖峰6分鐘的班距縮短為5分40秒，加上實施1280公共運輸定期票及轉乘優惠等，淡水地區捷運及公車運量已成長8至10%，很難再成長，強調只能靠淡北道路才能解決。

北市交通局科長楊靜婷回應，北市府將秉持交通專業態度審視，要求新北方面提出完整計畫，由於淡北公路有可能使更多私人運具湧入北市，新北必須提供交通相關詳細數據，以利北市評估可能造成的交通衝擊。

新北市交通局長鍾鳴時說，新建淡北平面道路可增加淡水聯外交通道路容量，車流分流後釋出的道路空間，才能重新配置，優化公車、計程車、轉乘接送區等路側空間，有充足道路空間強化跳蛙公車、快速公車行駛等，縮減公車行駛時間，提升大眾運輸服務效能，吸引民眾轉為搭乘大眾運輸。

交通局綜合規畫科長陳建成指出，市府積極協調北捷，將原本尖峰6分鐘的班距縮短為平均5分40秒，加上實施1280公共運輸定期票及轉乘優惠措施的鼓勵，淡水地區捷運及公車的運量已有8至10%的成長。

陳建成也說，受限竹圍路廊道路容量不足，市區公車無法吸引民眾搭乘，加上建議捷運淡水信義線增加班次，班距5分40秒已是極限，因此建設淡北道路，對淡海新市鎮聯外整體交通系統有必要性。

淡水
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

秋節哪裡玩？夜航嘗雞排 抽整桌海鮮 色彩屋BBQ

2019-09-11 00:05

北市校園暫停有機米 家長質疑 教局：非取消

2019-09-10 23:58

人力不足…北農質譜儀 先把關學校有機菜

2019-09-10 23:56

自強隧道區間測速 零事故！速限40不變

2019-09-10 23:45

北市提居住正義2.0 民間團體：效果有限

2019-09-10 23:15

泰山區1.2萬戶 明年汙水接管 改善貴子坑溪水質

2019-09-10 22:45

「用地方團隊打國際賽」 官民聯手將三峽茶推向國際

2019-09-10 22:43

江子翠圖書館共享參考書 大學生每學期可取2本

2019-09-10 22:40

新莊40年危老公寓 43天完成都更申請

2019-09-10 22:35

新北都更捐公托、托老等公益空間 有望1坪換1.6坪

2019-09-10 22:32

影／去「消費一下」？ 柯文哲昨帶隊臨檢酒店

2019-09-10 20:45

五股獅子頭抽水站變身 彩繪牆成打卡熱點

2019-09-10 19:33

汐止新人行道磚蹺起 民眾慘摔淤青受傷

2019-09-10 19:32

溪岸樹愈長來愈大 汐止民眾憂堤防安全

2019-09-10 19:32

烏來覽勝橋中秋通車 光雕水霧秀亮夜空

2019-09-10 19:31

貢寮淨灘總動員 清出1150公斤的垃圾

2019-09-10 19:31

侯友宜滿意度六都第二 破國民黨在新北市紀錄

2019-09-10 18:57

和韓國瑜有心結？ 侯友宜笑回：我把市長做好每天開心

2019-09-10 18:33

保障幼童乘娃娃車安全 新莊警加強查察違法超載

2019-09-10 17:03

柯文哲將赴北市議會施政報告 藍綠關注組黨議題

2019-09-10 16:35

新北推8大私房優惠行程 年搶35萬馬來西亞旅客

2019-09-10 15:10

柯文哲主持警分局新大樓啟用典禮 柯：對治安更有幫助

2019-09-10 14:59

都更捐公益空間 新北研議1坪換多坪

2019-09-10 14:23

新北交通局：建淡北道路 解決壅塞非鼓勵開車

2019-09-10 14:00

市定古蹟板橋迪毅堂上梁典禮 串板橋四大古廟

2019-09-10 13:33

多元文化小巴開進新北偏鄉小學！教新住民媽媽製作鯉魚燈

2019-09-10 13:21

不用教科書別丟 新北圖書館設參考書分享平台

2019-09-10 12:41

凱渥名模將到和平島走秀 法國精品女裝時尚環保裝上陣

2019-09-10 12:38

深入地表9公尺！改善泰山環境 明年進行汙水接管

2019-09-10 12:23

U值媒／季風帶，坐落大稻埕百年老屋

2019-09-10 11:38

中秋3天享免費海鮮全餐 富基魚市滿3000元有機會

2019-09-10 10:34

北市前交通局長反淡北新道路 新北態度硬了

2019-09-10 09:12

網美中秋節打卡熱點 快來淡海輕軌「登陸月球」

2019-09-10 07:50

里長大小聲／螢圃里老鼠亂竄 陳木松籲快滅鼠

2019-09-09 23:49

北市東明社宅700戶 即日起至10月3日招租

2019-09-09 23:44

內湖北勢湖公園狗活動區 開放了

2019-09-09 23:33

侯友宜騎單車上班 讚通勤綠廊棒

2019-09-09 23:31

二手玩具交流 日人跨海來台分享

2019-09-09 23:17

里長大小聲／李建興 拿下里環境五星認證

2019-09-09 23:04
看更多

熱門文章

廟公床下挖出明代珍寶 雲林多了一座300年古廟

2019-09-10 07:48

埔鹽順澤宮帽揚名國際 鐵人冠軍回應「帽子很神秘」

2019-09-10 10:01

豐原三民書局將熄燈 網友：用新台幣下架是件悲傷的事

2019-09-10 07:56

北市前交通局長反淡北新道路 新北態度硬了

2019-09-10 09:12

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手艾登喊「我真的好愛台灣」

2019-09-10 11:27

獨／雲林違規拖吊熱點前三名在這 小心荷包大失血

2019-09-10 12:27

不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46

化骨水濺腿女移工不治 苗縣竹南青年發起寫卡片傳遞愛

2019-09-10 09:04

台南永康部分路段近來大雨就淹水 市府承諾明年解決

2019-09-10 12:09

內政部審議通過用地變更 嘉市鐵路高架化再進一步

2019-09-10 15:32

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

韓國瑜爭設彌陀機場行不通 林佳龍：384億改造高雄機場

2019-09-10 17:24

盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54

「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48

台灣黑熊入侵南二段山屋 玉管處示警避免人熊衝突

2019-09-10 07:43

高雄建置多向違規監測系統 選這3路口取締違規

2019-09-10 10:56

橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 新竹縣動用預備金清除

2019-09-10 16:46

侯友宜滿意度六都第二 破國民黨在新北市紀錄

2019-09-10 18:57

6百張照片打造的建築首獎 池上穀倉讓藝術不再高高在上

2019-09-10 03:14

自強隧道區間測速 回堵到天母

2019-09-09 22:41

影╱台中農地如何被違法使用？黃國昌追問下現形

2019-09-10 13:08

有所顧忌？屏東綠委競選看板竟不見黨徽

2019-09-10 14:24

雲林斗六電話字頭522用戶 明天下午將暫時斷線

2019-09-10 16:39

十多萬人馬祖當兵前必待的地方 林右昌號召重返韋昌嶺

2019-09-10 13:30

快報名！到太平雲梯享受星空野餐 看百萬夜景

2019-09-10 13:51

用九柑仔店追劇熱點成為觀光景點！幕後推手是這位媒人婆

2019-09-10 13:46

留住奪牌運動員 台中市發培訓獎金

2019-09-10 14:51

深入地表9公尺！改善泰山環境 明年進行汙水接管

2019-09-10 12:23

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

台大醫院新竹生醫園區分院第1期完工 預計年底前營運

2019-09-10 17:50

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

高雄市府人事異動 秘書長楊明州調任參事

2019-09-10 17:40

埔鹽順澤宮帽爆紅 王惠美邀挪威選手到彰化參加馬拉松

2019-09-10 19:42

網美中秋節打卡熱點 快來淡海輕軌「登陸月球」

2019-09-10 07:50

影／去「消費一下」？ 柯文哲昨帶隊臨檢酒店

2019-09-10 20:45

桌球暖青年 林昀儒捐T2獎金助宜蘭免費午餐

2019-09-10 10:26

救晚婚！竹山克明宮奉祀月老 為大齡男女找姻緣

2019-09-10 15:08

天下評比竹市經濟、文教第二 總體競爭力全國第四

2019-09-10 15:30

和韓國瑜有心結？ 侯友宜笑回：我把市長做好每天開心

2019-09-10 18:33

搶秋冬旅遊補助 嘉義有飯店零元住宿、汽車旅館280元

2019-09-10 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top