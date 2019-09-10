淡水紓運 新北：只能靠淡北道路解決

2019-09-10 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



淡北道路爭議多年，新北市認為，新建淡北平面道路（左）後，可增加淡水聯外交通道路容量。 模擬圖／新北市交通局提供 分享 facebook

淡北道路5月環評投票以5比5平手將再審，新北市府近日完成報告回覆專案小組，針對「大眾運輸優先」理念，新北交通局已協調北捷，將原本尖峰6分鐘的班距縮短為5分40秒，加上實施1280公共運輸定期票及轉乘優惠等，淡水地區捷運及公車運量已成長8至10%，很難再成長，強調只能靠淡北道路才能解決。

北市交通局科長楊靜婷回應，北市府將秉持交通專業態度審視，要求新北方面提出完整計畫，由於淡北公路有可能使更多私人運具湧入北市，新北必須提供交通相關詳細數據，以利北市評估可能造成的交通衝擊。

新北市交通局長鍾鳴時說，新建淡北平面道路可增加淡水聯外交通道路容量，車流分流後釋出的道路空間，才能重新配置，優化公車、計程車、轉乘接送區等路側空間，有充足道路空間強化跳蛙公車、快速公車行駛等，縮減公車行駛時間，提升大眾運輸服務效能，吸引民眾轉為搭乘大眾運輸。

交通局綜合規畫科長陳建成指出，市府積極協調北捷，將原本尖峰6分鐘的班距縮短為平均5分40秒，加上實施1280公共運輸定期票及轉乘優惠措施的鼓勵，淡水地區捷運及公車的運量已有8至10%的成長。

陳建成也說，受限竹圍路廊道路容量不足，市區公車無法吸引民眾搭乘，加上建議捷運淡水信義線增加班次，班距5分40秒已是極限，因此建設淡北道路，對淡海新市鎮聯外整體交通系統有必要性。