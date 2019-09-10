侯友宜滿意度六都第二 破國民黨在新北市紀錄

天下雜誌今公布全台縣市首長滿意度，新北市長侯友宜在全台22縣市中排名第7，六都則排名第2名，侯上任後5個月內40場解決308項列管案件。圖／報系資料照 分享 facebook 天下雜誌今公布全台縣市首長滿意度，新北市長侯友宜上任後，歷經8個多月考驗，在全台22縣市中排名第7，六都則排名第2名，侯友宜強調「便民、利民、愛民」的新三民主義，解決沉痾已久的五股垃圾山等問題，帶領市府一級主管與29區里長座談，滿意度打破國民黨在新北市的紀錄。

侯友宜今受訪表示，民調他都用平常心來看，高跟低都要隨時惕勵自己、鼓舞自己，都用平常心努力把市政工作做好，市民要求的是一個市長好好的扮演，把自己的角色全力以赴，為當時給市民的承諾，把工作做好。

侯友宜在新北市擔任8年的副市長，對於市政嫻熟，首屆市長職務就搶下第7名，是國民黨過去執政新北14年來，從台北縣到新北市以來的最佳成績，也超越前老闆朱立倫。

「歷任的縣市長沒有人想碰五股垃圾山這樣的議題」侯友宜說，面對五股垃圾山，新北市要做一個有為的政府，面對五股垃圾山存在的事實，要排出期程輔導合法全面納管，因此推出擴大五股都市計畫案前的試辦計畫，侯也多次率隊前往強拆非法業者，展現決心。

侯友宜參選期間因深澳燃煤電廠議題，多次向中央喊話，侯上任後也宣布，今年底新北完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」，要讓細懸浮微粒(PM2.5)濃度降至國家標準15μg/m3以下，並要求2022年完成「燃煤汽電共生機組退場」，讓新北在2023年成為無燃煤工業的城市。

侯友宜的「都更三箭」也雷厲風行，過去申辦都更案，動輒經年累月，如今有些案件數十天就核准，目前新北危老重建申請案已有99件，核准72案，是全台推動都更效率最高的城市，而海砂屋指標案件淡水東來社區改建，也在今年8月順利遷走封閉，給住戶一個重新搬回來的夢。