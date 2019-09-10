柯文哲將赴北市議會施政報告 藍綠關注組黨議題

2019-09-10 16:35 中央社 台北10日電



台北市長柯文哲11、12日赴市議會施政報告。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲11、12日赴市議會施政報告，藍、綠黨團今天表示，將要求柯文哲說明大巨蛋案、雙子星案等重大議題後續作為及如何分割民眾黨黨務和市政。藍營則不排除杯葛。

台北市議會第13屆第2次定期大會今天開議，議程安排，柯文哲11日、12日將至議會施政報告並備詢。這是柯文哲籌組台灣民眾黨後，首次赴議會施政報告。

對於柯文哲明、後天將赴議會施政報告，市議會國民黨團書記長應曉薇受訪表示，柯文哲組黨後，被外界認為有黨政、市政不分情況，還傳出市府官員可能以民眾黨身分投入立委選舉，將要求柯文哲解釋。此外，也會要求柯說明大巨蛋案、雙子星等重大市政議題後續作為。

她說，柯文哲是否投入參選下一屆總統，涉及議員後續監督市政方向，會要求柯表態，且不排除杯葛柯文哲施政報告。

民進黨團總召張茂楠指出，柯文哲成立民眾黨後，目前未確定辦公地點，也讓外界質疑，柯文哲是否利用市政資源從事黨務，會要求柯說清楚如何區隔黨政、市政，以及說明大巨蛋案、雙子星等重大市政議題後續施政作為，民進黨議員會各自針對市政議題意見表達。

對於藍、綠黨團將在柯文哲施政報告時詢問組黨議題。時代力量黨團總召黃郁芬說，市政和黨政確實要分開，但議員可透過質詢方式詢問柯文哲，不會採杯葛方式，這會讓柯文哲避開被議會監督機會，也不利於推行市政，年輕選民較在意議員應就事論事監督市政。

她表示，時力黨團會延續上一屆作法，關注大巨蛋案、居住正義、勞工權益、性別平權等重大市政議題。