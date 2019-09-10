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新北推8大私房優惠行程 年搶35萬馬來西亞旅客

2019-09-10 15:10聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

為了吸引馬來西亞旅客來台，新北市政府19日將赴馬來西亞舉辦為期三天的新北周展銷會，與新北市轄內旅宿及伴手禮業等7家業者合作，以「青春山海線」為主題，推出機加酒等優惠，並為馬來西亞旅客量身規畫出8大私房景點旅遊路線，目標一年可以吸引35萬馬來西亞旅客來新北。

根據統計，2011年起馬來西亞來台人數，持續位居東南亞旅客來台人次第1名，且馬來西亞旅客來台重遊率更高達7成，新北市觀光旅遊局表示，去年馬來西亞來台觀光人次達52萬人。

新北市觀光旅遊局長張其強表示，為了減低陸客自由行取消帶來的影響，與長榮航空、7間在地業者合作，推出許多優惠，並以「青春山海線」為主，為馬來西亞重遊旅客量身規畫8大私房景點旅遊路線，包括淡蘭古道、老梅石槽、深澳漁村、深澳鐵道自行車等熱門景點，感受新北不一樣的山海新面貌，目標一年將吸引35萬馬來西亞旅客來新北。

長榮航空協理潘信修表示，長榮航空配合此次活動，推出4天3夜機加酒自由行，未稅優惠價新台幣1萬600元起，以及7天6夜團體旅遊產品，未稅優惠價新台幣2萬元起，相信一定能成功吸引馬來西亞旅客到新北市觀光旅遊，共創雙贏。

另外，張其強說，為增加吸引力，購買此次旅遊商品的馬來西亞旅客，將獲得總價值超過新台幣2萬元的禮物包，包括近50家電信、交通、伴手禮、景點、博物館及觀光工廠等優惠，眾多優惠折扣以電子兌換券的方式，隨電子機票發送給旅客，絕對會讓馬來西亞旅客旅遊玩好買滿、值回票價。

為了吸引馬來西亞旅客，新北市政府與新北市轄內旅宿及伴手禮業等7家業者合作，推出機...
為了吸引馬來西亞旅客，新北市政府與新北市轄內旅宿及伴手禮業等7家業者合作，推出機加酒等優惠，並為馬來西亞旅客量身規畫出8大私房景點旅遊路線。記者張曼蘋／攝影
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新北市政府19日將赴馬來西亞舉辦為期三天的新北周展銷會，與新北市轄內旅宿及伴手禮...
新北市政府19日將赴馬來西亞舉辦為期三天的新北周展銷會，與新北市轄內旅宿及伴手禮業等7家業者合作，推出機加酒等優惠，並為馬來西亞旅客量身規畫出8大私房景點旅遊路線。記者張曼蘋／攝影
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馬來西亞
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