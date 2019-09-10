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柯文哲主持警分局新大樓啟用典禮 柯：對治安更有幫助

2019-09-10 14:59聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

柯文哲主持萬華警分局及消防局龍山分隊啟用典禮。圖/記者廖炳棋攝影
柯文哲主持萬華警分局及消防局龍山分隊啟用典禮。圖/記者廖炳棋攝影
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北市萬華警分局及消防局龍山分隊新建大樓啟用及龍山派出所揭牌典禮，今天下午在萬華警分局舉行，典禮由台北市長柯文哲親自主持，柯文哲表示，新大樓是黃金等級的綠建築及智慧型大樓，未來能在維持萬華地區治安及救災貢獻更大的能量與幫助。

柯文哲說，新建大樓是在原萬華警分局及消防局龍山分隊原址重建，由於就在龍山寺附近，龍山派出所則是由原萬華警分局桂林路、昆明街派出所兩所合併，目的就是要讓警力能更加集中且有效率使用。

典禮與會貴賓包含地方民意代表、區長、里長、地方仕紳及市府相關局處官員。

原萬華警分局及桂林路派出所、消防局龍山分隊舊辦公廳舍，屋齡長達40年，房舍老舊，不堪使用，加上空間狹隘，無法因應新型態治安維護及提供警、消24小時適當的勤務環境，因此一併進行廳舍改建。

歷經5年協調與規畫，使用預算4億9092餘萬元，從2016年7月8日動土到2019年7月13日進駐，時程約3年。建築設計規畫地上10樓、地下3樓，並結合太陽能光電與有效水資源運用，提供綠意開放空間，達成「生態、節能減碳健康的建築物」，並獲得內政部頒發黄金級綠建築證書。

另外，桂林、昆明所整併案在今年1月28日核定，經過約5個月的整備期，今年7月13日正式整併為「龍山派出所」，原昆明所設立「龍山機動派出所」。

整併後1個月刑案破獲率達63.75%，較去年全年平均提高3.75%。交通方面，今年8月份違規取締件數計1219件，較去年同期1114件及去107年全年平均864件大幅增加。

柯文哲主持萬華警分局及消防局龍山分隊啟用典禮。圖/記者廖炳棋攝影
柯文哲主持萬華警分局及消防局龍山分隊啟用典禮。圖/記者廖炳棋攝影
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柯文哲主持萬華警分局及消防局龍山分隊啟用典禮。圖/記者廖炳棋攝影
柯文哲主持萬華警分局及消防局龍山分隊啟用典禮。圖/記者廖炳棋攝影
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綠建築柯文哲北市
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