都更捐公益空間 新北研議1坪換多坪

2019-09-10 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北第64家土城永豐公共托育中心，也是新北首座由民間建商進行都市更新時，所捐贈的公益回饋空間打造的公托，新北都更處指出，未來新北轄內進行一般都市更新時，若建商捐出公托、托老等公益空間，將有機會以1坪換到多坪數。

土城永豐公共托育中心今正式成立，新北市長侯友宜說，感謝理城建設董事長李文雄，政府鼓勵生育也要「幫忙養」，當新北面臨財政困難時，可藉由民間力量規劃並提供優質、平價化的托育環境，給予家長動力生育子女。

永豐公托位於土城永豐路13巷內安和苑社區大樓，公托在社區的一、二樓共156坪，委託社團法人中華利仁社會福利協會辦理，侯友宜說，依據當地行情等於捐出市價近7千萬元的空間，真的非常感謝。

侯友宜表示，從前市長朱立倫開始推動公托，不論是閒置空間、校園閒置教室，所有地點都找遍，空間所剩不多，但他會努力完成未來公托數加倍的承諾，今年已完成4間，今年預計完成10間。

新北都更處指出，目前正在研議未來進行都市更新時，建商若捐出社會住宅、托老中心、銀髮俱樂部、創新創業育成基地、公共化幼兒園、公共托育中心、健身中心等市府公告得公益設施，有機會用1坪換得1.3到1.6坪的獎勵。