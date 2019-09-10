中秋假期來富基吃海鮮 來抽海鮮料理全餐、民宿禮券

2019-09-10 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



中秋節過後就是螃蟹盛產期。圖／新北市漁管處提供 分享 facebook 周末就是中秋連假，為回饋來富基漁港的消費者，新北市政府農業局配合中秋節舉辦「秋節饗宴來送桌」活動，民眾只要在海鮮直銷區消費滿3000元並至餐廳區代客料理，就有機會抽到海鮮料理全餐，13至15日連續3天抽獎，總計抽出9個幸運名額，還有民宿禮券、龍蝦、石斑等豐富獎品。

農業局表示，從8月中旬開始，富基漁港除了提供免費遊樂設施，讓大人小孩玩得不亦樂乎，每周末還有著不同的抽獎活動，先是8月24、25日的龍蝦、石斑大方送，再來8月底的電視、小家電、海鮮禮盒等多項獎品的摸彩，讓來到富基用餐或觀光的遊客有吃有玩又有拿。

來自新店的張先生表示，他帶著家人來富基吃海鮮，原本已經買了一隻龍蝦要給媽媽補身子，沒想到媽媽手氣好，抽獎時又抽中了另一隻龍蝦，當場一家人高興地合不攏嘴來；從彰化來的林先生則說，他手氣不錯，抽中了一盒價值3000元的海鮮禮盒，當場直呼「賺到了！」。