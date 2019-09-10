新莊光明段危老大樓今動工 預計110年底完工

2019-09-10 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市新莊區光明段危老重建案今舉辦重建動土典禮，新北市城鄉局表示，歷經住戶意見整合協調搬遷後，成功拆掉原本4層樓的40年老舊公寓，邁出建物重生的第一步，未來將打造一幢14層樓可容納56戶的大樓。

位於新莊區光明段的危老重建案，經初步建築物結構安全性能，根據初步評斷結果，危險度總評估分數已達69分，已高於安全評估基準（30分），屬於未達安全等級的老舊房屋，具危險疑慮。今年6月24日舉辦拆除工程，危老大樓已完全拆除。今由新北市副市長陳純敬主持動土典禮。

都更處表示，原地上建築物為屋齡40年、總計16戶的4層樓老舊公寓，危老條例上路後，該棟危老公寓也申請重建，並在43天後就快速核准通過，未來將打造一幢14層樓可容納56戶的大樓，重建後也會退縮2公尺留設人行道，及增設地下3層停車空間。

副市長陳純敬表示，這處危老重建案重建完成之後，地主也有向市府表示，他在這附近的房子也要申請都更，除了增加安全性，也提高生活品質。建商表示，預計110年底完工，約在111年左右交屋。