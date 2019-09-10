多元文化小巴開進新北偏鄉小學！教新住民媽媽製作鯉魚燈

2019-09-10 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市九大區國際文教中心「多元小巴士」今年將至20所偏鄉學校推廣多元文化活動，今首發從七星分區國際文教中心金龍國小出發至瑞濱國小進行越南主題展活動，並結合中秋佳節，越南的新住民媽媽教導學生製作鯉魚燈、星星燈、蝴蝶燈。

教育局新住民文教輔導科長吳宜真表示，九大區國際文教中心「百校好多元」活動邁入第二年，各中心推出不同國家主題展，搭配異國節慶設計教學活動，讓學生認識異國風情。

金龍國小的師長及志工群與越南的新住民媽媽合作，一起到瑞濱國小。包括教導學生製作鯉魚燈、星星燈、蝴蝶燈，並由國際文教中心的志工媽媽導讀「好圓好圓的月亮」繪本。

越南新住民媽媽介紹越南的中秋節由來，原來越南的中秋節是屬於兒童的節日，孩子們會跟家人一起提著燈籠上街遊玩。

另外，板橋分區國際文教中心文德國小今年主題為玩「美」攻略，預計下月將由多元小巴士載著志工群到石碇區永定國小進行「傳統印地安&現代美利堅」主題活動，讓學生戴著印地安傳統頭飾、跳著印地安圓圈舞蹈，並雕刻萬聖節傑克南瓜燈及手作美式漢堡。