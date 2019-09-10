台中農地如何被違法使用？黃國昌追問下現形

2019-09-10 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中農地如何被違法使用？立法委員黃國昌今專程南下勘查位在台中市環中路一段的紐約家具設計中心違建，從他現場追問相關主管官員下，當場查出原來目的事業主管機關台中市政府農業局101年即發函都發局該家具中心違規使用，但都發局開出勸導單令其改善後，即一直未再有裁罰動作，只剩消防局每2至3個月以排煙量不足，開出3萬元罰款。

黃國昌形容，當地只有65.09平方公尺是農地，但業者每年只要繳10幾萬元「保護費」就可以違法使用高達8千平方公尺的農地，且自101年開出1次勸導單後，幾乎就是任其違法營業，根本毫無作為。

黃國昌月初披露新莊區的紐約家具設計中心是大違建後，今上午邀集相關單再到台中市勘查紐約家具設計中心的台中館。

他首先問消防單位，台中市消防局預防科安檢組黃智鴻說，消防局自106年8月開始都有依法開單，每次開罰3萬元，已罰14次，但黃國昌並不滿意，指新北市是每月開罰，但台中市大約每2至3個月才開罰1次，業者根本毫無壓力，萬一發生事情，打火兄弟也置身危險中。

黃國昌追問國有財產署人員何以95年即知有占用情形，仍任其占用，101年又租給它，後來台中市政府通知其農地未作農用，違反契約規定，仍持續坐視出租？且在勘查時還說未發現違約情形，今年又委託其經營？國有財產局人員原本回說，他們只管出租，有沒有使用是台中市府目的事業主管機關的權責，但黃國昌質疑國有財產署已涉圖利和公文書登載不實情形，他會再函詢一次，若再有回答不實情形，就會移送檢調偵辦。

他再詢問台中市農業局和都發局人員，農業局人員說，101年即曾函示都發局該家具中心農地違法使用，都發局科長蘇志銘說，104年以前沒有罰則，只能開出勸導單令其改善，但之後即未再揭獲有關其不法通知。他說，現已有裁罰基準，將在蒐集違法情形事，開出6萬至30萬元罰款，且接獲檢舉一次，就可裁罰一次。