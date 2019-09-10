遭疑多申請補助 陳仁達：協力單位不該算他的

2019-09-10 14:15 中央社 台北10日電



媒體報導，台北市政府市政顧問陳仁達遭質疑利用人頭團體，向經濟部能源局申請5案共750萬元綠能補助。陳仁達說，自己按規定申請僅有1案，協力單位申請的補助不能算到他頭上。

陳仁達今天說，掛協力單位、申請到補助的社團之一是台灣建築中心，而台灣建築中心是政府單位出資的專業團體，怎麼會是「人頭」，完全不合常理。

台北市長柯文哲上午出席「台北市居住正義2.0記者會」，會後接受媒體訪問時則說，沒有預設立場，調查清楚看到底是什麼一回事，強調他的態度是公事公辦。

媒體報導，陳仁達成立台灣智慧綠能產業聯盟，向能源局申請綠能補助，同時在其他4個申請到補助的民間社團中掛協力單位，遭質疑規避1個社團只能1案規定，申請到5案共750萬元補助。

其他4個民間社團為新竹縣寶山鄉新城社區發展協會、台灣歐洲經貿發展交流協會、財團法人台灣大學建築與城鄉研究發展基金會、財團法人台灣建築中心。

報導指出，經濟部於2018年5月29日公告補助要點，台灣智慧綠能產業聯盟則在2018年6月19日成立，質疑是為了申請補助。

陳仁達告訴中央社記者，自己從事電動車相關產業，如今已退休，目前仍擔任台灣電動商用車聯盟理事長及台灣智慧綠能產業聯盟理事長，今年1月獲聘擔任台北市市政顧問，就節能減碳部分給予建議。

對於報導，陳仁達表示，2017年申請成立，跑程序約7、8個月，內政部都有紀錄，聯盟成立時間與補助要點公告時間接近，純屬巧合。

他無奈表示，按規定只能申請1案150萬元補助，他只有申請1筆，其他民間社團邀請他擔任協力單位，推動一些事情，自然願意合作，但不能把其他社團申請的補助算到他頭上，「別人的是別人的，不能都算我們」。