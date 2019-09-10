凱渥名模將到和平島走秀 法國精品女裝時尚環保裝上陣

2019-09-10 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府與交通部北觀處17日將在有國際級地景的和平島公園，與法國精品女裝品牌ANNE FONTAINE合作舉辦時尚環保服裝秀，並由凱渥名模進行走秀，將地質地景及浪漫海景的自然景觀結合時尚走秀，呈現基隆和平島之美。

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會指出，和平島公園有世界級的景觀，進行環保時尚秀，最主要傳遞人文和環保的價值，呼籲人類重視自然的保護及環境的議題，特別的有意義。

文化局長陳靜萍說，基隆為山海串連的美麗城市，基隆市政府一直持續推動海洋生態保育、守護土地的水土保持等相關活動，為傳達和平島豐富的文化與地景之美，基隆市政府與交通部北觀處17日於和平島公園內舉辦「2019基隆時尚環保服裝秀」活動，首次與國際知名服裝品牌ANNE FONTAINE安芳妲進行合作，以和平島公園天使向海步道作為走秀場地，將地質地景及浪漫海景的自然景觀結合時尚走秀，呈現基隆和平島之美。

陳靜萍表示，活動由法國精品女裝品牌ANNE FONTAINE首席服裝設計師以環保材質為主體，親自為環保服裝秀挑選款式，將由服裝設計之美延伸至對於自然生態、文化地景與海洋保育的重視，希冀透過本次基隆環保時尚秀，喚起大家對於自然生態的重視。走秀結束後將捐出走秀服裝進行義賣，將義賣所得全數轉化為樹苗捐贈予做為城市綠化使用，並由基隆市政府代表及ANNE FONTAINE設計師於和平島公園進行植樹儀式，共同種下樹苗傳遞減緩地球暖化及氣候變遷而努力的訊息。