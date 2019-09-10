深入地表9公尺！改善泰山環境 明年進行汙水接管

2019-09-10 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為突破障礙加速泰山汙水工程進行，水利局調整施工路線，並深入地表下9公尺以上處進行穿越貴子坑溪渠底的管線推進。圖／新北市水利局提供 分享 facebook 新北市為加速汙水下水道建設不遺餘力，泰山地區汙水下水道系統主次幹管工程因受限道路狹小、車流量大及地下管線複雜等因素，施工過程緩慢，對此，新北市水利局調整施工路徑，並深入地下9公尺進行穿越貴子坑溪渠底的管線推進，預計明年下半年完工。

泰山地區汙水下水道系統主次幹管工程自2018年3月開工，分成5個工程標案，並採分年辦理，先佈設道路公共管網（主次幹管），再來進行汙水下水道用戶接管（第3標工程支分管及用戶接管）。但施工過程中，卻因中港西路受限道路寬度狹小、交通流量大及地下管線錯綜複雜等因素，造成施工困難重重。

為突破障礙加速汙水工程進行，水利局將施工路徑調整至中港東路、中港南路、中港西路佈設，並深入地表下9公尺以上處進行穿越貴子坑溪渠底的管線推進，預計工程明年下半年完工，而家庭用戶汙水接管預計明年開始陸續進行泰山區全興里、福興里、福泰里、同興里、楓樹里、義仁里、三腳里、黎明里、同榮里等用戶接管，預計用戶接管數可增加11988戶。