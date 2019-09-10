深入地表9公尺！改善泰山環境 明年進行汙水接管
新北市為加速汙水下水道建設不遺餘力，泰山地區汙水下水道系統主次幹管工程因受限道路狹小、車流量大及地下管線複雜等因素，施工過程緩慢，對此，新北市水利局調整施工路徑，並深入地下9公尺進行穿越貴子坑溪渠底的管線推進，預計明年下半年完工。
泰山地區汙水下水道系統主次幹管工程自2018年3月開工，分成5個工程標案，並採分年辦理，先佈設道路公共管網（主次幹管），再來進行汙水下水道用戶接管（第3標工程支分管及用戶接管）。但施工過程中，卻因中港西路受限道路寬度狹小、交通流量大及地下管線錯綜複雜等因素，造成施工困難重重。
為突破障礙加速汙水工程進行，水利局將施工路徑調整至中港東路、中港南路、中港西路佈設，並深入地表下9公尺以上處進行穿越貴子坑溪渠底的管線推進，預計工程明年下半年完工，而家庭用戶汙水接管預計明年開始陸續進行泰山區全興里、福興里、福泰里、同興里、楓樹里、義仁里、三腳里、黎明里、同榮里等用戶接管，預計用戶接管數可增加11988戶。
水利局表示，泰山人口數約7萬8000人，一天約有8個標準游泳池的汙水量排入貴仔坑溪，相當可觀，而泰山汙水下水道系統預計至2023年完工，預估接管用戶可達約2萬9千多戶，待泰山汙水系統工程完成接管後，將能減少家庭汙水排入貴子坑溪，以改善貴子坑溪水質，並減少蚊蟲孳生、水媒傳染疾病發生機率，有效改善環境衛生及提升市民生活品質。
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