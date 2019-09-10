中秋3天享免費海鮮全餐 富基魚市滿3000元有機會

2019-09-10 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市富基魚市有「秋節饗宴來送桌」活動，消費者只要在海鮮直銷區消費滿3000元，就有機會抽到。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 中秋節3天連假快到了，新北市富基魚市有「秋節饗宴來送桌」活動，消費者只要在海鮮直銷區消費滿3000元並至餐廳區代客料理，就能獲得抽獎資格，有機會抽中一整桌的海鮮料理全餐外加一道生魚片料理，1人抽獎，10人共享，每天限量3桌，持續3天共送9桌。

富基漁港魚產品銷售中心今天指出，富基漁港滿額抽抽樂活動，從13日至15日，每天上午11時到晚間6時共3天，活動一是在A區水攤消費需至B區代客料理區即可摸彩，A區水攤單筆消費滿3000元得摸彩一次（不累計），A區乾貨單筆消費滿 1500元得摸彩一次（不累計）。

除了風味海鮮桌外，獎品內容有烤肉海鮮禮盒、海賊民宿、43吋液晶電視、全聯禮卷、膳魔師保溫瓶 、小米行動電源、龍蝦、龍虎斑、烤箱、吹風機、香瓶等，滿費滿3000元就有機會得到。另外，活動二B區餐廳單筆消費滿1000元即贈五枚遊戲代幣，活動三海盜船免費乘坐,不限次數。

從8月中旬開始，富基魚市就有很多促銷活動，每周末還有著不同的抽獎活動在進行，先是8月24、25日的龍蝦、石斑大方送，再來8月底的電視、小家電、海鮮禮盒等多項獎品的摸彩，讓來到富基用餐或觀光的遊客有吃有玩又有拿，三種樂趣一次擁有。

農業局表示，行銷活動期間，民眾參與踴躍，來自新店的張先生，帶著老媽媽及其他家人來富基吃海鮮，原本已經買了一隻龍蝦要給老媽補身子，沒想到手氣好的老媽媽抽獎時又抽中了另一隻龍蝦，當場一家人高興地合不攏嘴來；另外還有遠道從彰化來的林先生，手氣不錯抽中了一盒價值3000元的海鮮禮盒，樂不可支地當場直呼「賺到了！」。