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北市前交通局長反淡北新道路 新北態度硬了

2019-09-10 09:12聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

淡北快速道路爭議多年，台北市前交通局長濮大威日前表示，該計畫違反「大眾運輸優先」基本理念，不該通過環評。對此，新北市交通局長鍾鳴時強調，新建淡北平面道路後，可增加淡水聯外交通道路容量，車流分流後釋出的道路空間才能以人本角度重新配置，淡北平面道路並不是闢建新道路，鼓勵民眾開車。

鍾鳴時說，增加淡水聯外交通道路容量後，車流分流釋出的道路空間，才能以人本角度重新配置，優化公車、計程車、轉乘接送區等路側空間，有充足的道路空間強化跳蛙公車、快速公車行駛等交通管理措施，縮減公車行駛時間，提升大眾運輸系統服務效能，吸引民眾由私人運具轉為搭乘大眾運輸。

交通局綜合規畫科長陳建成指出，市府積極協調台北捷運公司，將原本尖峰6分鐘的班距縮短為平均5分40秒左右，加上實施1280公共運輸定期票及轉乘優惠措施的鼓勵，淡水地區捷運及公車的運量已有8至10%的成長。

不過，陳建成也說，受限於竹圍路廊道路容量不足，市區公車無法發揮應有效果來吸引民眾選擇不開車，加上建議捷運淡水信義線增加班次，台北捷運公司則回覆指出受限於核心區段軌道容量，及端點站(象山站)列車折返營運的聯鎖區設置位置較遠，為避免到站列車及出站列車發生會車衝突等，故班距無法再縮短，建設淡北道路對淡海新市鎮聯外整體交通系統完整性確有必要性。

交通局表示，根據報告書分析，興建淡北道路對台北市端大度路交通量的增加幅度，都在可接受的範圍；本計畫於大度路在中央北路、立德路口部分在分別採地下化、高架化立體工程減緩交通衝擊後，2路口服務水準由現況的E、F級改善為D級，未來台北市「福國路延伸段」完工銜接至洲美快速道路後，將與淡北道路形成連續路廊，車流將避開士林、北投等市區道路。

交通局強調，興建淡北道路是為了淡水居民的通勤、通學權利，而不是利益，提供淡水居民一條安全回家的路是政府的責任，淡北道路規畫雙向4車道，除滿足台2線不足交通量外，一直以來是以發展大眾運輸政策為前提所推動，新北市絕不會因興建淡北道路就終止發展大眾運輸。

淡北道路爭議多年。圖／新北市交通局提供
淡北道路爭議多年。圖／新北市交通局提供
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