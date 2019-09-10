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網美中秋節打卡熱點 快來淡海輕軌「登陸月球」

2019-09-10 07:50聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

中秋佳節即將來臨，新北捷運公司推出活動，將淡海輕軌、月亮與幾米公共藝術結合推出「漂浮月亮找玉兔」及「阿姆斯壯登陸月球」等網美拍照打卡點；3天連假間一日券套票也以「咬一口月餅」為概念，將月餅印在票套上，成為另類拍照道具，一日券售價僅50元，可發揮創意到各站與藝術裝置互動拍照。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡海輕軌綠山線全線11站都有幾米打造的大型公共藝術裝置，搭乘淡海輕軌，就像走入繪本《閉上眼睛一下下》，適逢中秋節假期，推出幾米全新創作的萌兔與月亮，打造特色拍照點，其中淡金鄧公站（V03）以漂浮月亮為主題，小女孩頂著帽子與萌兔在大月亮前漫步，展現輕軌的輕盈與悠閒氛圍。

另外，為紀念阿姆斯壯登陸月球50周年，崁頂站（V11）則以登陸月球為設計主軸，遊客可在站在仿真的月球表面上高舉旗幟，搭配背後高聳直立的太空船正起飛，拍下「登陸月球」的另類紀念照片，夜間拍攝更有氣氛。

新北捷運公司表示，淡海輕軌一日券在3天連假也以「咬一口月餅」概念，延伸出的創意的一日券票套，將月餅印在票套上，成為另類拍照道具，一日券售價僅50元，遊客可發揮創意拿著輕軌月餅票套到各站與公共藝術裝置互動拍照，當日營業時間內可無限次搭乘輕軌。

新北捷運公司推出中秋節系列活動，淡金鄧公站（V03）以漂浮月亮為主題，小女孩頂著...
新北捷運公司推出中秋節系列活動，淡金鄧公站（V03）以漂浮月亮為主題，小女孩頂著帽子與萌兔在大月亮前漫步。圖／新北捷運公司提供
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崁頂站（V11）則以登陸月球為設計主軸，遊客可在站在仿真的月球表面上高舉旗幟，搭...
崁頂站（V11）則以登陸月球為設計主軸，遊客可在站在仿真的月球表面上高舉旗幟，搭配背後高聳直立的太空船正起飛，拍下「登陸月球」的另類紀念照片。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌一日券在3天連假推出，以「咬一口月餅」概念，延伸出的創意的一日券票套，將...
淡海輕軌一日券在3天連假推出，以「咬一口月餅」概念，延伸出的創意的一日券票套，將月餅印在票套上，成為另類拍照道具。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌月餅公共藝術北捷幾米中秋節

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