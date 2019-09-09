北市東明社宅700戶 即日起至10月3日招租

2019-09-09 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市南港「東明社會住宅」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

位於台北市南港區的東明社會住宅緊鄰公園、南港捷運站，生活機能佳，即日起至10月3日對外招租，各種不同房型的月租金9400元至2萬1500元不等；依照已往台北市釋出新的社宅時經常都是「搶破頭」，市府評估這次中籤率約5％上下。

台北市南港「東明社會住宅」共700戶，即日起招租。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北市府表示，東明社會住宅分為甲、乙、丙3塊基地，總計700戶，包含套房94戶、一房型398戶、二房型170戶、三房型38戶，月租金最低9400元、最高2萬1500元，若符合「分級租金補貼」資格，租金最低僅4800元。

此外，該社宅鄰近南港車站、北部流行音樂中心，戶戶衛浴乾濕分離、設有免治馬桶，社福設施則有托嬰中心、長照機構、身障福利機構、區民活動中心、就業服務站等。

台北市長柯文哲昨出席「東明社宅招租記者會」，並至房內察看室內空間設計。記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲昨天出席招租記者會，他說，台北市高房租、高房價，許多年輕人買不起也租不起，社會住宅則是讓民眾可以平價承租高品質的房子，且以往的社宅外觀像火柴盒，現在蓋得比較漂亮，加上推動智慧建築產業，社宅有智慧標章，北市府持續實現「居住正義」。

北市府之前陸續推出的健康社宅、青年社宅，民眾擠破頭抽籤，中籤率5%左右。台北市都發局評估，儘管東明社宅環境不錯，但這次總量釋出700戶，比以往的社宅還多，初估中籤率應該同樣約5%。

台北市都發局指出，即日起至10月3日開放申請，中籤者預計明年2月可入住，20日、21日與28日上午9點至下午4點，開放民眾現場看屋，民眾可到相關網站查詢或登記。