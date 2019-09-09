台灣最北端農產品 在地小農明天板橋舉辦展售會

2019-09-09 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市政府近年來致力推動有機農業生產，輔導在地青農及農友有機及友善耕種，來自全台最北端、座山望海之地的新北市石門區農會，將於9月10日、11日2天，在板橋區農會舉辦展售活動，販售在地小農種植的有機蔬菜、甘藷、山藥、茶葉以及石農肉粽等農特產品，少有機會前往石門的民眾可把握機會，選購石門特色農產品，支持在地青農及新農。

石門區以茶葉和肉粽聞名，在新北市政府農業局及石門區農會的輔導下，原先人口老化、人力外流的農村也逐漸開始有青農、新農返鄉從農。32歲的謝宜良為石門區草里製茶廠第4代傳承人，原本在科技公司當電子新貴，4年前返鄉跟著外公與父親學習傳統製茶技術，秉持做茶要有「用心」、「耐心」、「愛心」三心的信念，才能做出傳統味好茶。

同樣從事茶葉種植的邵章奇，放棄在中國大陸經營的事業，幾年前毅然決然返國，選擇在石門阿里磅地區從事有機茶葉種植，如今成立了香氛花園有機生態茶園；而新農民趙文賢在2000年放棄原先從事的室內設計事業，回到石門投入有機農業，現在復耕祖先留下來的良田，生產多樣有機蔬。