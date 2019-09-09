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新北都更再修正8項指標符合2項 即可申請整建

2019-09-09 20:12聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為配合中央都市更新條例，並結合新北都更三箭政策及危老條例，新北市都市更新處修正「新北市都市更新單元劃定基準」，於今日起上路，除了調整包含無電梯設備、停車位不足等8項指標外，修正後最大差別在於，位於鄰近大眾運輸及主要幹道的建物，只要符合8項指標其中1項，即符合都更條件。

配合中央都更條例規定的建築物及地區環境狀況，新北修正「新北市都市更新單元劃定基準」，修正後，一般民眾所擁有的自自有住宅，具備無電梯設備、停車位不足、巷道狹小、協助開闢取得公設、建築物結構及耐震能力、現有建蔽率超過且容積未達法定規定、非防火構造建築物與鄰棟間隔，以及位於土壤液化高潛勢地區等8項指標，只要符合其中2項，就能申請進行都更。

若位於捷運周邊的300公尺內，或鄰近30公尺以上幹道基地的建物，只要符合8項指標的其中1項，即達到都更條件；另，海砂屋或因天災人禍而造成災損情形的建物，基於公安迫切性考量，不需要符合指標，優先進行都更。若有海砂屋或有災損的建物採取多棟整建的話，只要符合其中1項指標，即可進行整建都更。

都更處表示，符合都更條件範圍內的建物，除了海砂屋或災損等有危險虞慮的建築物外，一般申請都更的建物除了須符合「臨路條件」、「基地規模」及「建築物投影比」等3項基本要件外，「屋齡」及「環境指標」部分也須符合，但市府公告劃定的「更新地區」則不用。由於修正基準今才正式上路，還沒有受益民眾，但目前新北市適用於新版規定的海砂屋有57案，預計共有約2800戶可受益。

為配合中央都市更新條例，新北市修正「新北市都市更新單元劃定基準」，圖為新莊區光明...
為配合中央都市更新條例，新北市修正「新北市都市更新單元劃定基準」，圖為新莊區光明段拆除現場。記者胡瑞玲／攝影
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