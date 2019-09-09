動用遭刪除預算？ 新北市府否認

2019-09-09 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市審計處今在新北議會進行107年度決算報告，指新北市府2015年辦理「New SkyRider天空之城」編列3329萬元，全數遭新北市議會刪除，卻在2016年動用其中395萬元，新北地政局長康秋桂說，是使用其他預算並未用到遭刪除的預算。

新北市議會民進黨黨團總召何博文指出，審查運算是議員的天職，刪減預算權是議員受保障職權，但「New SkyRider天空之城」遭刪除後，竟被動用395萬元，要求審計處將相關人員移送監院，並轉由司法單位調查。

新北審計處長李錦常說，這案是今年度抽查時發現，目前仍再請市府相關單位提供相關資料，此案還未結案，若查證涉嫌違反預算法，將移送監察院，不過此案目前未涉及貪汙等，暫不會送司法單位。

決算報告指出，新北市府2015年提出從台65高架橋下興建全長8公里，連接板橋浮洲區經湳仔溝到土城，串連大漢溪溪北、溪南的高架自行車專用快速道路計畫，城鄉局編列3329萬元，由地政局的平均地權基金挹注。

不過，新北市議會決議刪除此項預算2995萬元，但地政局卻在2016年動用相關經費395萬元，因此涉違反預算法，新北審計處要求市府改善。