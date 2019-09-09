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金山阿公阿嬤「遠足趴」 快樂吃麥當勞

2019-09-09 19:09觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山區金包里社區進行一場均衡飲食的「遠足趴」，再次來到麥當勞體驗吃營養均衡的好速...
金山區金包里社區進行一場均衡飲食的「遠足趴」，再次來到麥當勞體驗吃營養均衡的好速食。 圖／紅樹林有線電視提供
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金山區金包里社區常常透過趣味豐富的課程，帶著長輩活動，今(9)日社區長輩背著小書包、戴上黃色學生帽進行一場均衡飲食的「遠足趴」，再次來到麥當勞體驗吃營養均衡的好速食，不只是讓阿公阿嬤嚐鮮，也豐富了銀髮共餐的餐食內容。

金山衛生所主任潘恆嘉指出，長輩飲食多以少鹽、少油、少糖為主，但有時要帶著孫子吃速食，其實速食菜單中雖然多以油炸為主，不過還是有品項可以選擇，像是生菜沙拉、玉米濃湯還有鮮奶都是不錯的選項。

另外，今天主食選擇相較不油膩的香雞堡，可以補充熱量與蛋白質，阿公阿嬤也嚐鮮吃得相當開心。

金包里社區發展協會執行長賴秋雲說，去年暑假過後社區帶著阿公阿嬤第一次體驗，今年是第二次，長輩們跟兒孫們多了話題可以聊也少了代溝，今年再調整菜色增加生菜沙拉，長輩們幾乎都是第一次吃到不同的沙拉醬，這讓長輩們有不一樣的體驗。

市議員周雅玲也來跟長輩們同樂，直說雖然是印象中要少吃的速食，但是跟著長輩同伴們一起吃，氣氛就是不同又有趣，金包里社區的用心變化，讓長輩們都可以感受到，也都更加願意外出到據點走走了。

金山區長陳國欽則是說，新北市推行各里各社區辦理長輩共餐，而金包里社區發展協會應用共餐餐食的多元化與趣味性，吸引老人家來到社區參與活動，期待透過活潑、豐富的課程搭配均衡飲食，要來照顧社區老寶貝身心更愉悅也更健康。

速食金山麥當勞

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