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北市南港東明社宅招租 10日起開放申請

2019-09-09 14:51中央社 台北9日電

位於台北市南港區的東明社會住宅招租，含套房、一房型、二房型、三房型共700戶，租金為每月9400元至2萬1500元，符合資格者，明起開放申請，中籤者預計明年2月可入住。

只要年滿20歲中華民國國民、設籍於台北市或在台北市就學就業、家庭成員在台北市、新北市、基隆市與桃園市無自有住宅、家庭總收入在50%分位點以下（即153萬元以下）、家庭成員持有不動產現值總額應低於876萬元、未重複承租國宅等，皆可申請。

台北市都發局資料顯示，若承租人符合租金補貼資格，還能獲租金補貼，20日、21日與28日上午9時至下午4時開放民眾現場看屋，民眾可到台北市社會住宅招租網線上預約，或現場等候登記賞屋。

東明社會住宅位於南港路二段，鄰近南港車站、北部流行音樂中心，共3棟、地上21層，戶型有套房、一房型、二房型、三房型共700戶，戶戶衛浴乾濕分離、設有免治馬桶，社福設施則有托嬰中心、長照機構、身障福利機構、區民活動中心、就業服務站等。

其中，套房有94戶，租金為每月9400元，一房型有398戶、租金為1萬1400元，二房型有398戶，租金依坪數大小各為1萬5800元、1萬8600元，三房型有38戶，租金為2萬1500元。

東明社會住宅為台北市長柯文哲上任以來第一個規劃設計且完工的社宅，他今天上午前往參觀，致詞時表示，高房租高房價讓許多年輕人買不起租不起，社宅則是平價承租高品質的房，此外，以往的社宅外觀像火柴盒，現在蓋的比較漂亮，加上推動智慧建築產業，社宅有智慧標章。

柯文哲在會前接受媒體訪問時表示，南港區將推動東區門戶計畫，屆時將有會展中心、北部流行音樂中心、國家生技園區等，目前規劃6個社會住宅，盼在附近工作的人，有很大比例住在當地。

柯文哲說，內湖科技園區塞車問題源於都市計畫失敗，若東區門戶計畫沒有規劃社宅，就會重蹈覆徹。

台北市南港「東明社會住宅」。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台北市南港「東明社會住宅」。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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社會住宅柯文哲

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