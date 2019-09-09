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北市第六處狗活動區啟用 新增敏捷犬設施及狗狗公車

2019-09-09 14:03聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市第6處狗狗專屬運動空間「北勢湖公園狗活動區」於今天9日9日台灣狗狗節正式啟用，還有設有簡易型敏捷犬互動遊戲設施；另外北市公共運輸處配合新增620與681兩路周末假日「友善狗狗公車」，13日中秋節起開始營運，單日各有3個班次。

位於內湖區西康里的「北勢湖公園狗活動區」是由動保處與公園處合作增設完成，面積約693平方公尺，空間採大、小型犬不分區共用，除有飼主休憩座椅、狗便袋與垃圾箱外，近日在民眾要求下也新增簡易型敏捷犬互動遊戲設施，可供飼主訓練狗狗跳圈、左右繞桿玩耍。

動保處指出，狗活動區將派員持續維護環境整潔，包含定時補充狗便袋、每日清潔設施及垃圾，每周噴灑動物疾病防疫用消毒水；飼主帶著狗狗來園區活動時，務必要愛惜公共空間，隨手撿拾狗糞便，與狗狗離開園區後則要記得為愛犬繫妥牽繩等防護措施；若民眾也可透過「HELLO TAIPEI台北市單一陳情」系統或1999市民熱線反映意見。

動保處也表示，原預計也在本月啟用的玉成公園狗活動區，因為近來接獲3、4件民眾反映空間太小，因此決定暫緩啟用，內部與公園處討論後，決定從原本100平方公尺擴充為300平方公尺，預計11月驗收後才啟用。

目前為止，北市現共有2座狗公園，分別為松山區的迎風狗運動公園、內湖區的潭美毛寶貝快樂公園；4處公園狗活動區則位在中正區華山公園、士林區至善公園、文山區萬興狗活動區及今天啟用的內湖區北勢湖公園狗活動區。

至於中秋節起新增的兩路周末假日狗狗公車，620路每天早上9點、中午12點及下午3點各1班車，681則是每天早上7點、10點及下午2點各1班車，除行經北勢湖公園狗活動區，也行經潭美毛寶貝快樂公園或至善公園狗活動。

北市第6處狗狗專屬運動空間「北勢湖公園狗活動區」於今天9日9日台灣狗狗節正式啟用...
北市第6處狗狗專屬運動空間「北勢湖公園狗活動區」於今天9日9日台灣狗狗節正式啟用。記者翁浩然／攝影
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北市第6處狗狗專屬運動空間「北勢湖公園狗活動區」於今天9日9日台灣狗狗節正式啟用...
北市第6處狗狗專屬運動空間「北勢湖公園狗活動區」於今天9日9日台灣狗狗節正式啟用，有飼主休憩座椅、狗便袋與垃圾箱等設施。記者翁浩然／攝影
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北市第6處狗狗專屬運動空間「北勢湖公園狗活動區」於今天9日9日台灣狗狗節正式啟用...
北市第6處狗狗專屬運動空間「北勢湖公園狗活動區」於今天9日9日台灣狗狗節正式啟用，還有設有簡易型敏捷犬互動遊戲設施。記者翁浩然／攝影
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