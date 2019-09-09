台灣狗日「領養代替購買」 警犬、收容犬聯手當網紅

2019-09-09 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警察局警犬隊為響應9月9日台灣狗狗節，在上月底與台中市動保防疫處合作，由市警局出動警犬隊，與動保處三隻收容犬一起合作拍攝宣傳影片，呼籲市民「以領養代替購買」的觀念。台中市警局警犬隊表示，此次配合拍攝的三隻收容犬都是年齡過大或是肢體有殘缺遭人棄養而被動保處收容，也都收容的一段時間，希望透過今天臉書粉絲頁的曝光，能夠讓三隻收容犬找到有愛心的飼主領養。

台中市警局警犬隊長陳玉梅表示，警犬隊從去年3月成軍以來，就一直與台中市動保處合作，並由動保處提供講師讓隊員們上課，充實新知，因應今天是台灣狗日，台中市警局也與動保處合作，出動警犬隊與三隻收容犬「博恩」、「巴特」、「懷特」在上月底時拍攝宣傳影片，讓市民一起響應領養活動。

警犬隊長陳玉梅說，三隻收容犬都是被市民拾獲後送到台中市動保處收容，有的是殘肢、有的則是因年老牙都掉光，有的則是在收容所待了好長的時間都無人領養，因此此次的影片拍攝，特別用三隻收容犬當主角，在上月底時讓三隻收容犬一起到寵物店美容、游泳、玩耍，拍攝短片，希望讓有愛心的市民今天看到上架影片後，能夠前往領養。