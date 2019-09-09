自強隧道區間測速限速40K 議員批：上下班回堵大塞車

2019-09-09 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市自強隧道自9月1日開始實施區間測速，限速40公里，北市議員陳建銘指出，很多民眾怕吃罰單，放慢車速，導致塞車，尤其至善路，每天上午堵1個多鐘頭，本來交通已經很糟糕，現在雪上加霜。北市交通局指出，標示的限速是40公里，但超過速限20公里， 也就是時速61公里以上才會取締，但議員要求應該把40公里的標示，改為50公里，才不會因車速過慢，影響車流。

不過，台北市交工處總工程司劉嘉佑說，因自強隧道前後段是彎道，須限速40公里才安全，因此，基於行車安全 考量，還是限速40公里比較安全。至於至善路右轉車流多，有常態性回堵情形，目前已請警方加強疏導。

陳建銘說，自強隧道是士林、北投、內湖區往來的重要道路，也是上班族往內科園區上班必經之路，尖峰時間經常塞車，自實施區間測速40公里後，塞車現象更為嚴重，尤其在上下班尖峰時間，甚至由隧道口回堵到天母。

他說，警察局還派員在隧道口宣導區間測速為40公里，但卻透過媒說實際是限速60公里，到底是限速多少？讓民眾無所適從。且若超過61公里才執法，速限應該是50公里才合理，且不會有任何影響，自強隧道的彎道不是今天才有，且雪山隧道從開通後限速70公里到現在限速90公里，當時也是因為隧道限速過低導致回堵嚴重而逐步提高限速。