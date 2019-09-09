議員批區間測速亂象 北市府：加強疏導

2019-09-09 11:35 中央社 台北9日電



北市自強隧道9月起實施「區間測速」，無黨籍台北市議員陳建銘今天直批，這對至善路交通是雪上加霜，呼籲因應調節；台北市政府交工處總工程司劉嘉佑說，將加派警力疏導。

陳建銘今天舉行「自強隧道到底限速多少才算超速」記者會，他向台北市長柯文哲喊話說「台北市政府的螺絲都鬆光了」，直指自強隧道「區間測速」上路後，原本交通狀況就不佳的至善路二段，現在更是雪上加霜，每早塞車情形一塌糊塗。

他指出，自強隧道速限40公里，雖然「區間測速」超過61公里才開罰，但許多民眾擔憂違規不敢開車超過40公里，且近期晚間施工、封閉隧道，交通規劃一塌糊塗，民眾怨聲載道，認為原本速限80公里的雪山隧道如今也放寬至90公里，應盡快調解相關問題。

台北市交工處總工程司劉嘉佑說明，考量自強隧道出入口均銜接彎道，且往年平均約發生40起交通事故，也包括數起A1事件，基於交通安全改善必要性，才規定自強隧道速限為40公里。

此外，9月起實施「區間測速」，警方也是比照新北市萬里隧道相關經驗，若超過61公里才取締執法。

劉嘉佑指出，基於行車安全考量，目前自強隧道仍以限速40公里運行。但因至善路右轉車流多，有常態性雍塞回堵情形，已請警方加強疏導，且將持續觀察速限情形。

台北市新工處總工程司劉佳銘也表示，自強隧道近期分段施工多利用離峰時段進行，預計9月中完工，也將加強相關路口警示作業，以提醒用路人注意。

台北市警察局交通警察大隊士林分隊分隊長黃汝華說明，「區間測速」新制上路後，尚未發生交通事故，統計1至7日每天平均違規超速取締約有145件，較先前測試期每天平均近2000件要大幅下降近9成，而且違規量有逐日下降趨勢，顯見相關宣導成效。

黃汝華表示，關於至善路塞車情形，將會加派警力疏導，同時配合交工處規定進行速限取締。

依交工處現行公告，自強隧道速限規定為40公里，「區間測速」新制9月上路後，超速逾20公里以上者將優先取締，意即行車速度超過（含）61公里以上者。